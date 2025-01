Minister onderzoekt opt-out van delen medische gegevens via PGO

Minister Agema gaat onderzoeken of mensen via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen aangeven dat ze bezwaar maken tegen het delen van hun medische gegevens. Ruim 95 procent van de bevolking maakt echter geen gebruik van een PGO, zo laat de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer weten. Een PGO is een app of een website waarmee het mogelijk is om eigen medische gegevens bij verschillende zorgverleners op te vragen zodat ze op één plek beschikbaar zijn.

Gegevens in de PGO kunnen met zorgverlener, mantelzorger of ouders worden gedeeld. Hoewel PGO's al enige tijd beschikbaar zijn wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Op dit moment gaat het om zo'n achthonderdduizend mensen, wat neerkomt op 4,4 procent van de bevolking. Een jaar geleden kondigde toenmalig minister Kuipers van Volksgezondheid aan dat er een 'publieke generieke inzagefunctie' zou komen om gegevens uit de medische dossiers van burgers sneller en completer in hun PGO beschikbaar te maken, wat het gebruik van PGO's zou moeten vergroten. Deze inzagefunctie is omgedoopt naar 'Mijn Gezondheidsoverzicht'.

"Het doel van Mijn Gezondheidsoverzicht is dat iedere inwoner van Nederland toegang krijgt tot persoonlijke gegevens over de eigen gezondheid en zorg. Ook zorgverleners hebben hier baat bij. Mijn Gezondheidsoverzicht wordt ingericht als een publieke dienst, vergelijkbaar met Mijn Pensioenoverzicht", aldus minister Agema van Volksgezondheid. Ze benadrukt dat Mijn Gezondheidsoverzicht niet met de PGO’s gaat concurreren. "Burgers kiezen een PGO om persoonlijke gezondheidsgegevens naar behoefte te koppelen met functionaliteiten (gezondheidsapps) die passen bij de persoonlijke omstandigheden en levensfase."

'Digitalisering cruciaal'

"Om de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is de beweging ingezet van traditionele zorg naar passende (digitale en hybride) zorg, gezondheid en preventie. Digitalisering, gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid vervullen hierin een cruciale rol", laat Agema in de brief aan de Tweede Kamer weten. De PGO’s en Mijn Gezondheidsoverzicht dragen hier aan bij, zo stelt de minister verder. De bewindsvrouw merkt op dat één van de beleidsdoelen van haar ministerie is dat er een zo compleet mogelijke set van gezondheidsgegevens uit zoveel mogelijk bronnen beschikbaar komt voor 'preventie, zorg en welzijn'. Agema kijkt daarvoor ook naar aanvullende wetgeving voor een minder vrijblijvende en bredere ontsluiting van relevante gegevens naar PGO’s.

Toegangsdienst EHDS en opt-out

De Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad van Ministers bereikten vorig jaar een voorlopig politiek akkoord over de European Health Data Space Verordening (EHDS). De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Standaard zullen gezondheidsgegevens van burgers worden gedeeld, hoewel die hier wel bezwaar tegen kunnen maken.

De EHDS verplicht lidstaten om ‘diensten voor toegang tot elektronische gezondheidsgegevens’ in te richten. "Ik onderzoek wat de EHDS betekent voor Mijn Gezondheidsoverzicht en of deze dienst kan worden beschouwd als toegangsdienst in de zin van de EHDS." Agema zegt dat ze ook onderzoekt hoe burgers via een opt-out in hun PGO kunnen aangeven dat ze medische gegevens niet willen delen. "Opt-out betekent dat gegevens over iemands gezondheid standaard beschikbaar zijn, tenzij die persoon aangeeft dat dit niet mag." Onlangs noemde Privacy First Mijn Gezondheidsoverzicht nog een 'soort Landelijk EPD op anabole steroïden'.