Schoof: social media belangrijk communicatiemedium Nederlandse overheid

Social media is een belangrijk communicatiemedium voor de Nederlandse overheid, zo stelt premier Schoof. "Ik denk dat de Nederlandse overheid een belangrijk communicatiemedium verliest als we nu het besluit zouden nemen om niet op Meta of andere groepen te gaan zitten", liet de minister-president tijdens de persconferentie na de ministerraad weten. Eerder werd wel besloten om TikTok te verlaten, maar dat had volgens Schoof te maken met 'vraagstukken van nationale veiligheid'.

Verschillende organisaties hadden de overheid opgeroepen om te stoppen met social media van Big Tech-bedrijven en alternatieven een kans te geven. De organisaties claimen dat deze bedrijven een gevaar voor de democratische rechtsstaat en vrijheid zijn. Schoof is dat niet van plan. "We zullen daar de vinger aan de pols houden of de Nederlandse overheid gebruik blijft maken van deze media. Maar vooralsnog zien wij geen reden om af te zien van het gebruik van deze media."

Vorig jaar adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de overheid vanwege privacyrisico's voor burgers om te stoppen met Facebook. Afgelopen juni liet toenmalig minister Adriaansens van Economische Zaken weten dat er overleg met Meta had plaatsgevonden. "Het volgende kabinet zal de gesprekken met Meta definitief tot een goed einde moeten brengen", liet de bewindsvrouw destijds weten. Sindsdien is er vanuit de overheid geen verdere communicatie over het onderwerp geweest.