VK onderzoekt marktmacht 'mobiele ecosystemen' Apple en Google

De Britse mededingingsautoriteit CMA gaat onderzoek doen naar de marktmacht die Apple en Google met hun 'mobiele ecosystemen' hebben. Er zal worden gekeken naar de mobiele besturingssystemen, appstores, browsers en browser-engines van beide techbedrijven. "Bijna alle in het VK verkochte telefoons worden geleverd met iOS (Apple) of Android (Google) en Apples en Googles eigen appstores en browsers hebben, in vergelijking met alternatieve producten en diensten, of een exclusieve of leidende positie op hun platform. Dit houdt in dat Apple en Google ook grote invloed kunnen uitoefenen over de content, diensten en technologische ontwikkelingen die op een telefoon zijn te vinden", aldus de CMA.

De mededingingsautoriteit stelt dat het vanwege de rol die mobiele ecosystemen voor mensen, bedrijven en de economie spelen belangrijk is dat concurrentie goed werkt. Met het onderzoek wil de CMA kijken of het Apple en Google een 'strategic market status' (SMS) moet toekennen. Wanneer deze status is toegekend kan de mededingingsautoriteit, om voor een gelijk speelveld te zorgen, allerlei eisen stellen en Apple of Google verplichten bepaalde functionaliteit open te stellen. Of het eenvoudiger te maken voor gebruikers om buiten de appstores van Apple en Google apps te downloaden of voor in-app content te betalen.

De CMA zal onder andere onderzoeken hoe de concurrentie tussen Apple en Google werkt en wat concurrenten tegenhoudt om concurrerende producten en diensten op Apples en Googles platform aan te bieden. Ook wordt onderzocht of Apple en Google hun marktmacht bij andere onderdelen en activiteiten toepassen om zo hun eigen apps en diensten te bevooroordelen. Tevens wordt gekeken naar de voorwaarden die Apple en Google aan app-ontwikkelaars stellen.

Beide onderzoeken zouden voor 22 oktober dit jaar moeten zijn afgerond. Verder worden partijen die een belang bij de onderzoeken hebben opgeroepen om voor 12 februari met een reactie te komen. Onlangs kondigde de CMA ook al een onderzoek aan naar de dominantie van Google Search. Google zegt het onderzoek van de CMA te verwelkomen.