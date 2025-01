DigiD minder vaak gebruikt met alleen wachtwoord en gebruikersnaam

Het gebruik van alleen een wachtwoord en gebruikersnaam om met DigiD in te loggen komt steeds minder vaak voor, zo stelt DigiD-beheerder Logius. Vorig jaar werd er 550 miljoen keer met DigiD ingelogd. Dat gebeurde 90.000 keer met alleen gebruikersnaam en wachtwoord. In 2023 telde DigiD nog 480 miljoen logins, waarvan er 340.000 keer met gebruikersnaam en wachtwoord. Steeds vaker verplichten overheidsdiensten inloggen met de DigiD-app of sms-controle.

Hoewel de groei van DigiD vorig jaar is gestegen, is het aantal nog altijd minder dan in 2021. Toen werd er, mede vanwege de coronapandemie, 557 miljoen keer met DigiD ingelogd. De groei ten opzichte van 2023 is volgens Logius mede te verklaren doordat DigiD bij nieuwe organisaties is te gebruiken, zoals zorgaanbieders. Ook bieden de apps van enkele ziektekostenverzekeraars nu inloggen via DigiD.