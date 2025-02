Kritiek op supermarktplan om voedseletiketten door QR-code te vervangen

De Consumentenbond, ouderenorganisatie ANBO en het Voedingscentrum zijn kritisch op het plan van supermarkten om voedseletiketten door QR-codes te vervangen. Niet iedereen beschikt namelijk over een smartphone, aldus de Bond. Minister Beljaarts van Economische Zaken is wel voorstander. De bewindsman hoopt dat voedselproducenten en supermarkten producten zonder etiketten goedkoper kunnen aanbieden.

"Door het verplicht maken van 'EU-proof' etiketten, die voldoen aan eisen van alle EU-lidstaten, wordt het voor bedrijven eenvoudiger om hun producten in heel de EU te verkopen. Lokale taaleisen kunnen overbodig worden als consumenten productinformatie in hun moedertaal kunnen verkrijgen via de website of app van de retailer. Dit kan bijvoorbeeld door QR-codes of andere innovatieve vormen van communicatie, die consumenten direct naar de relevante informatie doorverwijzen", zo liet het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, eerder al in een position paper weten (pdf).

"Een aanzienlijke groep ouderen kan niet mee met alle digitale ontwikkelingen", zegt een woordvoerder van ouderenorganisatie ANBO PCOB tegenover de NOS. "Dit is absoluut onwenselijk. Ook omdat onze doelgroep juist vaak moet opletten met ingrediënten vanwege een dieet. Het is dan vervelend als QR-codes een extra barrière opwerpen." De Consumentenbond is ook tegenstander. Niet iedereen heeft namelijk een smartphone. Eerder uitte de Bond al kritiek op mogelijke QR-codes op alcohol.

"Verplichte gegevens zoals voedingswaarden en allergenen moeten fysiek en in een begrijpelijke taal op het product staan", zo stelt het Voedingscentrum tegenover het AD. In Den Haag ziet men de QR-code wel zitten. "We zijn deze agenda al langere tijd actief aan het pushen in Brussel", aldus minister Beljaarts. "Meer landen hebben ons daarin gesteund." Nederland zou het pleidooi voor andere etiketten ook bij de VN en Wereldgezondheidsorganisatie op de agenda hebben gezet.