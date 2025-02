De Belastingdienst zegt op schijnzelfstandigheid te gaan handhaven. Is het inhuren van een zzp'er nog wel verstandig?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Voor een groot project zijn we voornemens een zzp'er in te huren. De Belastingdienst roept heel hard dat ze met ingang van 1 januari 2025 weer volledig gaan handhaven op het gebied van schijnzelfstandigheid. We vragen ons daarom af of het inhuren van een zzp'er nog wel verstandig is. Waar moeten we op letten om problemen achteraf te voorkomen?

Antwoord: Even voor de duidelijkheid: hoewel de Rijksoverheid inderdaad overal spreekt van "volledige handhaving", betekent dit niet dat iedere inhuur van een zzp'er individueel gecontroleerd gaat worden. Men bedoelt dat het moratorium op controle dat tot 2025 gold, ten einde is gekomen. Het personeelsgebrek dat maakt dat niet iedereen gecontroleerd kán worden, is niet ineens opgelost.

Het onderliggende probleem is dat bedrijven mensen zeggen in te huren als zzp'er, terwijl ze eigenlijk arbeidscontracten aan het sluiten zijn waarbij allerlei verplichtingen voor werkgevers worden genegeerd. En daar zit dus ook de oplossing: aantonen dat je écht een zelfstandig professional nodig had, in plaats van een werknemer wiens sociale premies je niet wilde afdragen.

Hoe toon je nu aan dat je écht een zzp'er in je bedrijf hebt rondlopen? De Hoge Raad heeft bepaald dat het gaat om de werkelijke situatie, en niet wat je op papier zet. Anders was het een kwestie van "ZZP- inhuurcontract" boven de arbeidscontracten zetten, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ik ben dan ook een beetje huiverig met contractentips te geven, want dat wekt de indruk dat je er tóch kunt komen met wat aanpassingen. Wat ik de meeste klanten adviseer is het contract door te lezen op dingen die een vrij ondernemer wél zou willen doen, en een werknemer niet. Denk aan - een ander het werk te laten doen - werktijden vaststellen - aanwijzingen geven hoe er gewerkt moet worden - hetzelfde doen als mensen die wél in dienst zijn - taken doen die structureel onderdeel zijn van de organisatie

Die laatste vind ik zelf scherp: meestal huur je iemand in voor andersoortige expertise. Een externe boekhouder, een securityspecialist of een klusjesman is bij een goederenvervoersbedrijf logisch om in te huren. Maar een vrachtwagenchauffeur doet precies het werk van de organisatie zelf. Hoezo is dan de ene chauffeur zzp'er en de andere in dienst? Ik zeg niet dat het niet kan, maar hier moet meer op tafel komen.

Ook andere zaken wegen mee, zoals of de zzp'er zich profileert als ondernemer. En dat betekent niet alleen "heeft een kvk en btw nummer" maar bijvoorbeeld ook "adverteert" of "is actief op LinkedIn" of wat in jouw branche maar gebruikelijk is om klanten te werven. De Belastingdienst publiceert een vrij uitgebreid Afwegingskader (pdf) waarin dit nader toegelicht wordt.

