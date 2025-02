Europol: samenleving moet weten waarom toegang versleutelde data nodig is

De samenleving moet weten waarom politie en opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data nodig hebben, anders is er het risico dat het publiek het vertrouwen in deze instanties en andere overheidsinstellingen verliest, zo liet Europol-topvrouw Catherine De Bolle tijdens de Munich Cyber Security Conference weten. De Bolle herhaalde dat opsporingsdiensten 'rechtmatige toegang' tot versleutelde data moet kunnen hebben, meldt The Record. Ook moet er een 'juridische raamwerk' komen dat de 'realiteit van cyberspace reflecteert'. Wat dit precies inhoudt liet het hoofd van de Europese opsporingsdienst niet weten.

Een aantal weken geleden had De Bolle nog tegenover de Financial Times gesteld dat anonimiteit geen fundamenteel recht is. "Wanneer we een huiszoekingsbevel hebben en voor een woning staan en de deur is op slot, en je weet dat de crimineel thuis is, dan zal de bevolking niet accepteren dat je niet binnen kunt gaan." Volgens de Europol-topvrouw moeten opsporingsdiensten dan ook versleutelde berichten kunnen lezen. "Zonder dit kun je democratie niet handhaven." De Bolle vindt dan ook dat chatdiensten een 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' hebben om diensten toegang tot versleutelde data te geven.