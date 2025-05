Brussels Hof vernietigt beslissing privacytoezichthouder over cookiepop-ups

Het Brussels Hof van Beroep heeft een beslissing van de Belgische privacytoezichthouder GBA vernietigd dat cookiepop-ups waar zeer veel websites gebruik van maken voor het plaatsen van trackingcookies in strijd zijn met de AVG. Het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe), de branchevereniging voor de advertentie-industrie, dat het beroep aanspande, zegt de uitspraak te verwelkomen. De GBA zegt de uitspraak te analyseren.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) velde begin 2022 een oordeel over het Transparency and Consent Framework (TCF) van het IAB. Het TCF is een veelgebruikt mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). Sinds 2019 ontving de GBA meerdere klachten die gericht waren tegen IAB Europe en erover gingen of het TCF wel aan de AVG voldoet.

Het TCF moet organisaties die gebruikmaken van het OpenRTB-protocol helpen bij het naleven van de AVG. Het OpenRTB-protocol is een van de meest gebruikte protocollen voor "Real Time Bidding", waarbij gebruikersprofielen worden geveild voor het verkopen en aankopen van online advertentieruimte. Wanneer gebruikers een website of applicatie bezoeken die advertentieruimte bevat, kunnen techbedrijven via RTB gerichte advertenties laten zien die specifiek zijn afgestemd op het profiel van de betreffende persoon.

Wanneer gebruikers voor het eerst een website of applicatie bezoeken, verschijnt een interface (een Consent Management platform of CMP) waar ze hun toestemming kunnen geven voor het verzamelen en delen van hun persoonsgegevens, of bezwaar kunnen maken tegen verschillende soorten van verwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen van adtech-verkopers.

Het TCF vergemakkelijkt, via het CMP, het vastleggen van de voorkeuren van gebruikers. Deze voorkeuren worden dan opgeslagen in een "TC string", die wordt gedeeld met de organisaties die deelnemen aan het OpenRTB-systeem, zodat zij weten waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven of waartegen hij bezwaar heeft gemaakt. Het CMP plaatst ook een cookie op het apparaat van de gebruiker. In combinatie kunnen de TC string en het cookie worden gekoppeld aan het ip-adres van de gebruiker, waardoor de gebruiker identificeerbaar wordt.

"De verwerking van persoonsgegevens (bijv. gebruikersvoorkeuren vastleggen) onder de huidige versie van het TCF is niet in overeenstemming met de AVG, wegens een inherente inbreuk op het beginsel van behoorlijkheid en rechtmatigheid. Men vraagt mensen om hun toestemming te geven, terwijl de meesten van hen niet weten dat hun profielen dagelijks talloze keren worden verkocht om hen aan gepersonaliseerde advertenties bloot te stellen", oordeelde de GBA.

Boete en actieplan

De privacytoezichthouder stelde dat het TCF ervoor kan zorgen dat een grote groep burgers de controle over hun persoonlijke informatie verliest. De GBA legde het IAB een boete van 250.000 euro op. Daarnaast kreeg IAB Europe twee maanden de tijd om een actieplan voor te leggen om corrigerende maatregelen door te voeren. De brancheorganisatie ging in beroep tegen de beslissing van de GBA. Het Brussels Hof van Beroep heeft de beslissing nu wegens procedurele redenen vernietigd. Wat die zijn laat de toezichthouder niet weten. Wel bevestigde het Hof de opgelegde boete van 250.000 euro.

De Belgische toezichthouder merkt op dat het Hof in zijn arrest de door de GBA vastgestelde inbreuken en opgelegde sancties bevestigt. "Het Hof oordeelt meer bepaald dat de TC string een persoonsgegeven is in de zin van de AVG en dat IAB Europe optreedt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gebruikersvoorkeuren binnen het TCF."

De GBA stelt verder dat het belangrijk is dat het Hof heeft bevestigd dat de TC string een persoonsgegeven is en dat IAB Europe optreedt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gebruikersvoorkeuren binnen het TCF. "Deze verheldering van sleutelbegrippen in de AVG heeft en zal een blijvende positieve impact hebben op alle betrokkenen in de EU."

Beperkte rol

IAB Europe zegt de uitspraak te verwelkomen en dat die de beperkte rol van de brancheorganisatie binnen het TCF bevestigt. Zo heeft het Hof het standpunt van de GBA verworpen dat IAB Europe een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is samen met TCF-deelnemers voor hun eigen respectievelijke verwerking van persoonsgegevens, stelt de brancheorganisatie.

Het Hof heeft alleen een deel van de beslissing gehandhaafd, namelijk dat IAB Europe een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is samen met TCF-deelnemers als het gaat om het creëren en gebruiken van TC Strings door uitgevers en leveranciers, aldus de brancheorganisatie in de reactie. "We hopen dat dit het signaal is om terug te keren naar een betekenisvolle en constructieve dialoog met toezichthouders om de technische en praktische realiteit aan te pakken."