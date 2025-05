Artsen adviseren minimumleeftijd voor social media en smartphones

Het ligt er ook maar net in hoe je een smartphone instelt, ik gebruik het zelf meer als een zakcomputer, dus smartphones verbieden lijkt me lastig aangezien het een general-purpose computer is, social media verbieden is een ander daarentegen.

Zolang je als ouder verantwoodelijk bent is het belangrijk die verantwoordelijk niet aan de staat over te laten, maar bewustmakingscampagnes zijn altijd welkom.

Ik zou zelf nooit social media gebruiken vanwege de verslavingsfactor, het feit dat je je privegegevens afgeeft en het gevaar op cyberbullying.

Daarnaast zou ik nooit een contract (terms) ondertekenen om een product in bruikleen te nemen, ik neem uitsluitend software met vrije licentie aan waar je zelf beschikking over hebt en niet is blootgesteld aan derden.

Als ik het mezelf niet aandoe, waarom zou ik het mijn kinderen aandoen?

Dus de insteek snap ik, niet persé de uitvoering in het geheel.