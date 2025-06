Kabinet onderzoekt instellen van sancties tegen Laundry Bear

Het demissionaire kabinet onderzoekt de haalbaarheid om sancties in te stellen tegen leden van de groep Laundry Bear, die volgens de inlichtingendiensten achter de aanval op de politie vorig jaar zaten. Bij de aanval, die ontstond doordat een politiemedewerker met infostealer-malware besmet raakte, werden gegevens van 62.000 medewerkers gestolen. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken had minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken gevraagd hoe Nederland op de aanval zal reageren.

"Met het openbaren van deze cyberoperatie tonen we aan Rusland dat we dergelijke incidenten niet ongemerkt laten passeren", reageert Veldkamp. "Nederland laat zien dat het weet wat er gebeurt en door openbaarmaking beperken we de kans dat verdere schade wordt aangericht door de actor." Volgens de bewindsman richt de Nederlandse inzet zich primair op het vergroten van de weerbaarheid, het bijstaan van partnerlanden en het opzetten van internationale coalities om de cyberdreiging tegen te gaan.

"Daarnaast kunnen concrete consequenties worden verbonden aan cyber-agressie, zoals Europese sancties", gaat Veldkamp verder. "Zo is vorig jaar op Nederlandse voordracht een aantal Russische cybercriminelen op de sanctielijst geplaatst. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid of sancties ook in de context van deze specifieke casus haalbaar zijn."