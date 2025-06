EU lanceert eigen dns-dienst met ingebouwde adblocker en internetfilter

Ik neem aan dat de deze EU DNS service zich ook aan de officiële EU censuur moet houden en zo een aantal Russische website niet gaan resolven? De volgende tekst zegt van niet en wie kan dit testen?



This project provides the European Commission with no means of censorship. Furthermore, this would be against the goals of the project, which aims to strengthen digital sovereignty. The EU will not have access to configuration, data, etc. On top of that, DNS4EU will not be forced on anyone. It will merely abide to local regulations required of internet service provider. In other words, DNS4EU is not a way toward censorship, but actually toward data protection and better internet security and sovereignty for Europeans.



Unfiltered resolution



IP address: 86.54.11.100

IPv6: 2a13:1001::86:54:11:100

DNS over HTTPS: unfiltered.joindns4.eu/dns-query

DNS over TLS: unfiltered.joindns4.eu