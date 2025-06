06-nummer Nederlandse Google-accounts in 15 seconden te achterhalen

Het 06-nummer van Nederlandse Google-accounts was in 15 seconden te achterhalen, zo ontdekte een beveiligingsonderzoeker met het alias brutecat. Google heeft inmiddels maatregelen getroffen om dit te voorkomen. De onderzoeker zag dat het formulier dat Google gebruikt voor accountherstel ook werkt als JavaScript staat uitgeschakeld. Via deze pagina kunnen gebruikers het e-mailadres of telefoonnummer invullen dat ze eerder hebben opgegeven voor het herstellen van hun account.

Om misbruik op de pagina te voorkomen maakt Google gebruik van botguard. Deze maatregel is echter niet actief als JavaScript staat uitgeschakeld. Met een token van botguard afkomstig van de pagina met JavaScript ingeschakeld, kon de onderzoeker op de pagina waarbij JavaScript was uitgeschakeld zonder beperkingen telefoonnummers opvragen. Om gerichter te zoeken moest de onderzoeker ook de volledige weergavenaam van de Google-gebruiker te zien achterhalen. Daar vond hij een andere methode voor.

Sinds 2023 laat Google alleen de naam zien als er direct interactie van de gebruiker is, bijvoorbeeld bij een gedeeld document. Sinds april 2024 worden weergavenamen voor ongeauthenticeerde accounts helemaal niet meer weergegeven. De onderzoeker ontdekte dat hij echter een Looker Studio-document kon creëren, om daar vervolgens de Google-gebruiker eigenaar van de te maken. Daarbij werd de volledige weergavenaam weergegeven, zonder enige interactie van de gebruiker. Bij de aanval achterhaalt de onderzoeker eerst de volledige naam van het doelwit en gebruikt die vervolgens bij een bruteforce-aanval om het telefoonnummer te achterhalen.

Het volledig achterhalen van een 06-nummer via een bruteforce-aanval was volgens de onderzoeker binnen vijftien seconden te doen. In het geval van een Singaporees nummer duurde dit slechts vijf seconden. Bij een Amerikaans telefoonnummer had de onderzoeker echter twintig minuten nodig. De onderzoeker waarschuwde Google in april, dat dezelfde maand met een oplossing kwam.

In eerste instantie beloonde Google de onderzoeker met een beloning van 1337 dollar en wat 'swag'. De onderzoek ging tegen het bedrag in beroep, aangezien er geen voorwaarden voor de aanval zijn vereist en een doelwit misbruik niet kan ontdekken. Daarop besloot Google het totale beloningsbedrag te verhogen naar 5.000 dollar. Details over het probleem zijn nu openbaar gemaakt.