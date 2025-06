Franse president wil Europees verbod op social media voor onder de 15 jaar

Het moet voor kinderen onder de 15 jaar in de gehele Europese Unie worden verboden om social media te gebruiken, zo vindt de Franse president Emmanuel Macron. "Ik steun het verbieden van social media onder de leeftijd van 15 jaar. Platformen hebben de mogelijkheid om de leeftijd te verifiëren, dus laten we het doen", aldus Macron op X. De president reageerde op een steekpartij op een Franse school.

Op televisiezender France 2 liet Macron tijdens een interview weten dat hij een socialmediaverbod binnen een paar maanden op Europees niveau wil regelen. Mocht de EU niet snel genoeg handelen zegt de Franse president het verbod in Frankrijk te zullen invoeren. "We kunnen niet wachten." Macron voegde toe dat platforms de leeftijd van hun gebruikers via gezichtsherkenning of het controleren van identiteitsbewijzen kunnen verifiëren.