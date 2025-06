Minister zoekt geitenpaadje om politiegegevens over burgers niet te vernietigen

Demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zoekt een geitenpaadje om gegevens over burgers die de politie te lang bewaarde toch niet te vernietigen. In april stelde de minister nog dat de politie de gegevens zou vernietigen, maar nu komt de bewindsman daarop terug en wil hij de "ultieme poging" doen om de bewaartermijn te verlengen. Het gaat hier om gegevens die de politie verzamelt bij het uitoefenen van de dagelijkse politietaak.

"Het gaat om een zeer grote hoeveelheid, onderling heel verschillende gegevens. Denk aan de registratie van een burenruzie, een rapport van de wijkagent over de dagelijkse surveillanceronde of het afhandelen van een verkeerszaak. De gegevens kunnen in principe op iedereen in Nederland betrekking hebben. In belangrijke mate gaat het om informatie over personen die niet verdacht worden van een strafbaar feit", liet de Raad van State in maart van dit jaar weten.

Het gaat hierbij niet om informatie die gericht is verzameld voor het oplossen van strafzaken en dus in een strafdossier is opgenomen. In 2019 besloot de toenmalige korpsleiding om geen politiegegevens meer te vernietigen, uit vrees dat dit onderzoek naar cold cases zou belemmeren. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak zijn steun hiervoor uit. "Deze situatie duurt tot op heden voort", liet minister Van Weel afgelopen januari weten. Gegevens worden zodoende voor onbepaalde tijd bewaard.

"De hoeveelheid (persoons)gegevens die de politie met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak vergaart, is door de aard van het werk omvangrijk en ongericht", merkte de minister in april op. "Om te komen tot een langere bewaartermijn van deze gegevens dienen de noodzaak tot bewaren van die gegevens en de evenredigheid van de uitbreiding van de termijn overtuigend te kunnen worden gemotiveerd." Iets wat volgens de Raad van State niet kon worden aangetoond, waardoor de opslag van tientallen jaren niet evenredig is.

"De voorlichting van de Raad van State laat geen ruimte voor de verlenging van de bewaartermijn", reageerde Van Weel op het oordeel. "De politie gaat daarom over tot het vernietigen van gegevens die langer bewaard werden dan de in artikel 14 van de Wpg gestelde termijn."

Ultieme poging

De minister zegt dat hij een "ultieme poging" wil doen om te kijken of de bewaartermijn voor de politiegegevens kan worden verlengd. "Mijn ultieme poging omvat drie sporen. Ten eerste heb ik de korpschef verzocht in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de gegevensset in omvang te beperken. Ten tweede ga ik in gesprek met de Raad van State over eventuele juridische ruimte in de voorlichting, ook met het oog op een eventuele wijziging van de Wet politiegegevens. Ten derde ben ik in gesprek met de korpschef om te bezien waar een versterking van de huidige cold case aanpak nodig is."

Volgens minister Van Weel vraagt het verkennen van deze mogelijkheden meer tijd dan voorzien. Daarom zal hij de Tweede Kamer pas in het najaar over de uitkomsten informeren en worden de gegevens vooralsnog niet vernietigd. "Zolang de ultieme poging nog niet is voltooid zal de politie niet overgaan tot het vernietigen van de bedoelde gegevens", aldus de bewindsman in het vandaag verschenen Eerste halfjaarbericht politie 2025.