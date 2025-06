Honderden Belgen via telefoonspoofing voor 1,2 miljoen euro opgelicht

Zeker driehonderd Belgen zijn via telefoonspoofing voor minstens 1,2 miljoen euro opgelicht, zo heeft de politie van Brussel bekendgemaakt. Slachtoffers werden gebeld door oplichters die zich voordeden als medewerker van de fraudeafdeling van identificatie-app itsme. Via itsme kunnen gebruikers zich bij allerlei bedrijven en overheden identificeren en transacties bevestigen.

De oplichter liet slachtoffers weten dat een buitenlandse mobiele telefoon had ingelogd op de itsme-app van het slachtoffer. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd om de betreffende telefoon los te koppelen via een melding die naar itsme gestuurd zou worden. "Wanneer het slachtoffer de itsme-app opende, zag hij dat hij inderdaad een melding had ontvangen en bevestigde deze volgens de instructies van de persoon die hem belde", laat de politie aan VRT NWS weten. "Zo ging het slachtoffer zonder het te weten een online krediet op zijn naam aan, vaak van 2.500 tot 5.000 euro per persoon."

De verdachten belden slachtoffers met een Belgisch telefoonnummer dat was aangevraagd op naam van een ander slachtoffer, aldus de politie. "Ze maakten gebruik van de 'spoofing'-techniek, waarmee het werkelijke oproepnummer door een geloofwaardig vast nummer vervangen wordt." Sommige slachtoffers werden dubbel gedupeerd, waarbij er in hun naam zowel een online lening als een telefoonabonnement werd afgesloten. In het onderzoek zijn inmiddels zeven personen aangehouden.