Kabinet verwacht begin volgend jaar herziening inlichtingenwet Wiv 2017

Daarnaast is er het voornemen om in de nieuwe Wiv niet langer het (inlichtingen)middel dat de diensten inzetten bepalend te laten zijn voor de voorwaarden waaronder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend. "In veel gevallen hangt namelijk de mate van de inbreuk op grondrechten niet af van het middel, maar van de specifieke context waarin de gegevens worden verworven en opgeslagen, de aard van de gegevens, het gebruik en de verwerking van de gegevens, en de resultaten die verkregen kunnen worden", leggen de ministers uit.

Uitermark en Brekelmans voegen toe dat het loslaten van de "instrumentele benadering" uit de huidige wet voortbouwt op de koers die reeds met de Tijdelijke wet is ingezet.

"Voor bepaalde onderzoeken gelden andere waarborgen dan bij andere onderzoeken. Als zodanig sluit deze zienswijze aan bij de vraag die ook vanuit uw Kamer is gesteld om te bezien of voor specifieke onderzoeken gedifferentieerd kan worden in de van toepassing zijnde voorwaarden en waarborgen."

Aha, straks hebben we geen "briefgeheim" of "telecommunicatiegeheim" meer, maar alleen nog een "contextgeheim". Met andere woorden: dan zijn de gegevens van iedereen volledig vogelvrij. Want dan is die "context" gevoelige informatie die staatsgeheim is. Burgers kunnen de overheid dan helemaal niet meer ter verantwoording roepen en moeten maar "geloven" dat de overheid netjes omgaat met het verzamelen van gegevens. Dit is geen inbreuk op de grondrechten, maar de afschaffing daarvan.Dit is geen loslaten van de "instrumentele benadering", maar juist het instrumentaliseren van ALLE technische mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Het is een overgang naar "Het doel heiligt alle middelen", waarbij het doel in de achterkamertjes van inlichtingen diensten kan worden "ingevuld".We hebben alleen nog maar leugenaars aan het bewind, zoals deze demissionaire minister.Op deze manier wordt er een spaghettiehoop van verschillende, tussentijds wijzigbare "voorwaarden en waarborgen" gecreëerd die niemand meer overziet, en de Tweede Kamer al helemaal niet - terwijl de Tweede Kamer in het verleden zelf al blijk heeft gegeven dit soort dingen ook helemaal niet teoverzien.Enige oplossing voor normale mensen: zoveel mogelijk van je communicatie weer verleggen naar analoge kanalen, bijvoorbeeld direct mondeling contact, in ruimtes waar geen devices in de buurt zijn die alles standaard geautomatiseerd afluisteren.