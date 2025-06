Canada beveelt camerafabrikant Hikvision alle activiteiten te staken

Canada heeft camerafabrikant Hikvision bevolen om alle activiteiten in het land te staken en de Canadese tak van het bedrijf te sluiten. Volgens de Canadese regering vormt de bedrijfsvoering van Hikvision Canada een bedreiging voor de nationale veiligheid van het land. Mélanie Joly, de Canadese minister voor Industrie, laat via X weten dat de beslissing is gebaseerd op informatie en bewijs van de Canadese inlichtingendiensten. Dit bewijs is echter niet openbaar gemaakt.

Naast deze maatregelen mogen overheidsinstanties geen Hikvsion-producten meer aanschaffen en gebruiken. Tevens zal er onderzoek worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen Hikvision-producten binnen de overheid meer in gebruik zijn. "De Canadese overheid verwelkomt buitenlandse investeringen, maar we zullen nooit onze nationale veiligheid in gevaar brengen", aldus Joly.

In een reactie laat Hikvision Canada weten dat het zich niet in de beslissing kan vinden en dat die een feitelijke basis, procedurele eerlijkheid en transparantie mist. De beslissing lijkt volgens de camerafabrikant te zijn ingegeven door geopolitieke spanningen en een ongerechtvaardigd vooroordeel tegenover Chinese bedrijven. Tevens stelt Hikvision dat het geen bewijs van de Canadese overheid heeft ontvangen waarop de beslissing gebaseerd zouden zijn.

In Nederland is Hikvision meerdere keren het onderwerp van gesprek geweest en gekeken of de camera's moeten worden verwijderd. Het ging onder andere over het gebruik van de camera's door NS. De Australische overheid besloot beveiligingscamera's van de fabrikant in 2023 te verwijderen.