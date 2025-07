Google moet Androidgebruikers 314 miljoen dollar betalen voor dataverzameling

Google moet Androidgebruikers in Californië ruim 314 miljoen dollar betalen omdat het de dataverbinding van deze groep gebruikte voor het versturen van data naar de servers van het bedrijf, zonder dat gebruikers hiervoor toestemming hadden gegeven. Dat heeft een jury in de Amerikaanse staat bepaald, zo meldt persbureau Reuters.

In 2019 besloten Androidgebruikers in Californië in naam van veertien miljoen gebruikers een massaclaim tegen Google te beginnen. Ze beweerden dat Android hun dataverbinding gebruikt om allerlei informatie naar Google te sturen, zonder dat ze hiervoor toestemming hebben gegeven. De dataoverdracht vindt in de achtergrond plaats, zonder dat gebruikers dit wordt gemeld. Ook wanneer de telefoon helemaal niet wordt gebruikt en alle apps gesloten zijn.

Volgens de gebruikers in deze zaak had Google Android zo kunnen instellen dat de data alleen wordt verstuurd wanneer de telefoons met een wifi-netwerk zijn verbonden. In plaats daarvan heeft het techbedrijf ervoor gekozen om de dataoverdracht over de mobiele dataverbinding te laten plaatsvinden. Daarmee zou Google Californische wetgeving hebben overtreden. De gebruikers eisen een vergoeding van Google voor het gebruik van hun dataverbinding zonder toestemming.

Google stelt dat de dataoverdracht voordelen voor gebruikers heeft en niet tot wifi kan worden beperkt. Verder is het bedrijf van mening dat het versturen van data wel aan gebruikers wordt gemeld en het hier toestemming voor heeft. Zo zou de dataoverdracht in de algemene voorwaarden en het privacybeleid staan vermeld. Google laat in een reactie tegenover The Guardian weten dat het vonnis diensten die essentieel zijn voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van Androidtelefoons verkeerd begrijpt, en het techbedrijf in beroep gaat.