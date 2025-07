Kabinet gaat door met actieplan voor 1 miljoen ict'ers in 2030

Het kabinet gaat door met het actieplan dat voor 1 miljoen ict'ers in 2030 zou moeten zorgen. Eind 2023 vreesde toenmalig minister Adriaansens van Economische Zaken dat het doel niet gehaald zou worden. "Met 707.000 ict’ers in Nederland in 2022, blijft het tekort aan ict'’ers een structureel aandachtspunt", liet de bewindsvrouw destijds weten. Met het Actieplan Digitale Banen moeten er over 4,5 jaar één miljoen "digitaal geschoolden" zijn.

"De uitdaging blijft groot om hier voldoende mensen met de juiste kwaliteiten voor te vinden. Er stonden in het vierde kwartaal van 2024 75.600 vacatures open in de techniek en 22.700 in de digitale banen, een lichte daling ten opzichte van de piek in 2022. Ten opzichte van begin 2016 betekent dit een forse toename. Toen lag het aantal openstaande vacatures namelijk op respectievelijk 29.200 en 13.300", aldus demissionair minister Karremans van Economische Zaken in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Het Actieplan Digitale Banen moet volgens de minister bedrijven helpen bij hun inzet op digitalisering. Het is opgezet langs vier pijlers: het verhogen van de instroom in bètatechnisch onderwijs, het behouden en vergroten van de instroom vanuit de arbeidsmarkt, verhogen van arbeidsproductiviteit en als laatste het versterken van governance en tegengaan van versnippering.

Naast het eigen actieplan ontving het kabinet ook het "Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers", afkomstig vanuit de ict-branche. "Wij willen een infrastructuur opzetten waarbij werkzoekenden, mensen wiens baan verloren dreigt te gaan, werkgevers en onderwijs bij elkaar worden gebracht", aldus de brancheorganisaties achter het actieplan. Minister Karremans laat weten dat er dit jaar wordt gestart met een landelijk koersoverleg, waar vertegenwoordigers van onder andere het Aanvalsplan Chronisch tekort ICT’ers en de overheid aan deelnemen.

De bewindsman voegt toe dat het actieplan van de overheid een horizon tot 2030 heeft en daarmee naar de middellange tot lange termijn kijkt. "Veel acties die onder de paraplu van het Actieplan worden uitgevoerd genereren pas op de langere termijn resultaat in het aanbod van digitale en technische professionals op de arbeidsmarkt", voegt Karremans toe. "Voor nu zet het kabinet de ingeslagen weg met het Actieplan voort." Over twee jaar volgt een volgende update over de stand van zaken.