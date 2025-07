Microsoft lanceert Exchange Server Subscription Edition

Microsoft heeft Exchange Server Subscription Edition gelanceerd, die na 14 oktober dit jaar de enige on-premises Exchange-versie is die nog beveiligingsupdates ontvangt. Onlangs werden er in de Tweede Kamer nog vragen gesteld over het einde van de support van Exchange 2016 en 2019 en plannen van de rijksoverheid om mail in eigen beheer te houden.

Exchange Server Subscription Edition (SE) zal op verschillende punten verschillen van de manier waarop eerdere Exchange-versies werden onderhouden en gelicenseerd. Zo valt het product onder Microsofts "Modern Lifecycle Policy". Dit houdt in dat de support van de Server Subscription Edition geen vaste einddatum heeft en de code van de Exchange-versie blijvend onderhouden zal worden als een "evergreen product", legt Microsoft uit.

Klanten moeten in dit geval wel hun installatie up-to-date houden, alsmede aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Microsoft merkt verder op dat de Exchange Server SE Release to Manufacturing (RTM) build die nu beschikbaar is als Cumulative Update (CU) voor Exchange Server 2019 CU14 of CU15 kan worden geïnstalleerd. Volgens het techbedrijf bevat de RTM build geen grote code-upgrades en is er daarom een "laag risico" om vanaf Exchange 2019 te upgraden. Pas volgend jaar staat de eerste update met nieuwe features gepland.

In het geval van organisaties die met Exchange 2016 werken wordt aangeraden om eerst een 'legacy upgrade' naar Exchange 2019 uit te voeren en daarna de upgrade naar Exchange Server SE. Afsluitend adviseert Microsoft dat organisaties die met Exchange Server 2016 of 2019 werken zo snel mogelijk deze versies uitfaseren en naar Exchange SE upgraden.