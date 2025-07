Minister wil tijdelijke maatregelen terrorismebestrijding permanent maken

Demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid wil de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) permanent maken. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) stelde vorig jaar op basis van een evaluatie door verschillende onderzoekers dat hiervoor geen noodzaak is. Daarnaast is de wet volgens de onderzoekers niet noodzakelijk voor de bestrijding van terroristische activiteiten.

De Twbmt is op 1 maart 2017 voor vijf jaar in werking getreden en op 1 maart 2022 met vijf jaar verlengd. De wet bestaat uit bestuurlijke maatregelen die kunnen worden ingezet in situaties waarin het strafrecht (nog) geen mogelijkheid tot ingrijpen biedt. Het gaat dan om vrijheidsbeperkende maatregelen die aan personen zijn op te leggen, zoals een meldplicht, gebiedsverbod, uitreisverbod en contactverbod.

Daarnaast biedt de wet ook een mogelijkheid om aanvragen voor subsidies, vergunningen, ontheffingen of erkenningen af te wijzen of een beschikking in te trekken. In de onderzoeksperiode van 1 maart 2017 tot en met juni 2024 zijn aan negen personen in totaal dertien maatregelen opgelegd. "In de praktijk kiest men vaker voor andere maatregelen, die geschikter zijn en eenvoudiger op te leggen. Bovendien kan niet worden vastgesteld of de wet bijdraagt aan het voorkomen van terroristische activiteiten", aldus het WODC.

Geen grote behoefte

De onderzoekers spraken met professionals van onder andere gemeenten, politie en zorg- en veiligheidshuizen. "Geen van de geïnterviewden gaf aan grote behoefte te hebben aan de wet", laat het WODC verder weten. Het onderzoek laat daarnaast zien dat er vragen zijn met betrekking tot de noodzaak van toegepaste maatregelen. In meerdere gevallen oordeelde de rechter dat er onvoldoende onderbouwing was voor de maatregelen. Daarnaast werd de Twbmt vaak ingezet na een afgeronde strafzaak, waardoor een preventieve Twbmt-maatregel als straf kan worden ervaren.

Minister Van Weel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het WODC kritisch is op de noodzaak en proportionaliteit van de wet. Desondanks wil de bewindsman de wet toch permanent maken. "Hiertoe heeft het kabinet gesproken met partners uit de veiligheidsketen en de uitvoering die betrokken zijn bij casuïstiek waarin het opleggen van maatregelen overwogen wordt. Deze gesprekken sterken mij in de overtuiging dat de Twbmt relevant blijft", aldus Van Weel.

De minister claimt dat de "terroristische dreiging aanhoudt" en het daarom belangrijk is om bestuurlijke maatregelen op te kunnen leggen. "Ik zal de komende periode de nodige stappen zetten om permanentmaking van de Twbmt voor te bereiden en een wetsvoorstel daartoe ter internetconsultatie aan te bieden", laat Van Weel verder weten. De minister zegt dat hij van plan is om de wet, als die permanent wordt gemaakt, na vijf jaar te evalueren.