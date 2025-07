Het toezicht op de beveiliging van Nederlandse staatsgeheimen schiet tekort. Dit schrijft het kabinet in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het verbeteren van de veiligheid van staatsgeheimen zijn niet alleen meer en betere middelen nodig, maar moet ook het bewustzijn over het belang van de beveiliging van staatsgeheimen worden vergroot. Het kabinet ziet geen mogelijkheid voor centraal toezicht op staatsgeheimen.

In de brief beschrijft het kabinet welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid van staatsgeheimen naar een hoger niveau te tillen. Het gaat onder meer om een meerjarig traject voor het realiseren van de juiste Rijksbrede voorzieningen om veilig met staatsgeheimen te kunnen werken. Daarnaast wordt in 2025 en 2026 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ondersteuningsprogramma ontwikkeld om het bewustzijn rondom de veiligheid van staatsgeheimen te vergroten.

Ook erkent het kabinet dat de wettelijke regeling van de omgang met gerubriceerde informatie beperkt is. Zo biedt de Wet bescherming staatsgeheimen de mogelijkheid om verboden plaatsen aan te wijzen. Er zijn regels vastgelegd in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) 2013, dit voorschrift is bindend voor de Rijksdienst. De behandeling van internationale informatie is vastgelegd in volkenrechtelijke besluiten op basis van verdragen. Hierin is de rol van de National Security Authorities (NSA’s) in respectievelijk civiele en militaire aangelegenheden vastgelegd in het kader van toezicht op de uitvoering. Ook werkt het kabinet momenteel aan de opvolger van de VIRBI 2013.

Het kabinet wijst erop dat iedere secretaris-generaal (SG) van een ministerie conform het VIRBI 2013 verantwoordelijk is voor het verlenen van accreditatie binnen het ministerie. Ook is elke minister verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen het eigen departement. Het kabinet stelt daarom dat de verantwoordelijkheid voor accreditatie niet bij een centrale partij belegd kan worden.

Wel overweegt het kabinet een entiteit aan te wijzen die goedkeuring moet verlenen voordat de SG van een ministerie accreditatie verleent voor de verwerking van nationaal gerubriceerde informatie. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan.