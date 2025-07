KPN gaat 2-stapsverificatie voor inloggen op accounts verplichten

KPN gaat het gebruik van 2-stapsverificatie voor het inloggen op KPN-accounts verplichten, zo laat de telecomprovider aan klanten weten. Wanneer dit precies verplicht wordt is niet bekendgemaakt. Gebruikers van de telecomprovider kunnen de beveiligingsmaatregel zelf via de MijnKPN-omgeving inschakelen. Klanten die de maatregel al hebben ingeschakeld hoeven geen verdere actie te ondernemen.

Op dit moment maakt KPN gebruik van tweefactorauthenticatie via SMS. Iets waar niet alle klanten even blij mee zijn, zo blijkt uit een reactie op het KPN-forum. "Er is inmiddels al jaren bekend dat SMS geen veilige manier is van OTP, toch doen jullie heel erg je best met marketing om te doen laten overkomen alsof het wel veilig is", aldus een klant. "Het is schandalig dat anno 2025 zo'n groot bedrijf pretendeert beveiliging hoog in het vaandel te hebben staan maar vervolgens de meest basis beveiligingsmaatregel op een oude en onveilige manier geïmplementeerd heeft."

"Zoals jullie gemerkt hebben zijn we begonnen met het aanzetten en verplichten van Extra Veilig Inloggen, oftewel twee-staps-verificatie via SMS bij het inloggen. Dit is iets wat verplicht wordt in de toekomst en niet meer uit te zetten is als het eenmaal aan staat", laat een KPN-medewerker op het forum weten. "Momenteel is alleen nog 2FA via SMS beschikbaar, maar we zijn aan het kijken of we ook andere veilige alternatieve methodes kunnen toevoegen." KPN zegt binnenkort met meer informatie te zullen komen.