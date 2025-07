Consumentenbond wil minstens één jaar gratis updates voor Windows 10

Voor IT specialisten is het bekend dat windows10 stopt ja.

Normale consumenten is echter verteld dat Windows10 de laatste windows versie zou zijn. Dat die er geen rekening mee hebben gehouden kun je ze moeilijk aanrekenen.



Maar het is nogal vreemd dat de consumentenbond hier nu pas mee komt. De consumentenbond zou al wel veel langer moeten weten dat de support stopt en had daar dan al veel eerder op moeten reageren. (Microsoft is immers al ruim een jaar bezig naar iedereen vertellen dat ze naar Win11 moeten gaan omdat de support op Win10 stopt)



Tegelijkertijd is ook de reactie dat er één jaar gratis updates moeten komen nogal slecht onderbouwd. Waarom één jaar? De argumentatie blijft precies hetzelfde één jaar later en ook twee jaar later.

Kom dan met een goed onderbouwd verhaal hoe lang je mag verwachten dat je computer mee kan gaan.



En $30 voor een heel jaar onredelijk noemen gaat ook nogal ver.



Ik ben zelf ook niet blij dat ik van Win10 af moet stappen, maar wat Microsoft doet is niet onredelijk. Wat onredelijk zou zijn, is verwachten dat Microsoft precies doet wat ik graag wil.