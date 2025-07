VVD wil terugkeer stemcomputer, gezichtsherkenning bij demonstraties

1) cameratoezicht voor oa straat intimidatie is een maatregel die symptoom bestrijd, maar in effect wil je dat de cultuur waarin de normalisatie van straatintimidatie onderuit word gehaald.

2) er is geen reden om een profiel op te bouwen van een persoon inclusief gezichtsherkenning op het moment dat iemand wil uiten dat er onvrede is omtrent overheids beleid. Het preventief identificeren van personen word wel heel 1984.... En ik zou ook zeggen dat als dit mag, dat onder de AVG je gewoon constant al je data incl gezichts profiel zou moeten kunnen laten vernietigen gezien er in grondslag geen belang is bij een dergelijke database, tenzij een persoon een strafbaar feit heeft begaan.

3) (ANPR)-camera's zijn in principe geen op zichzelfstaand slecht ding; het probleem zit er in dat je vervolgend door een systeem beoordeeld word dat op elke manier tegen de burger gekeerd word, en dit speelt weer in de hand van het hele pvv migratie verhaal waar iedereen die niet de witte nederlander is door de heer wilders als gevaar voor de staat word gezien.

4) het delen van medische gegevens zal inherent leiden tot een verzwakking van de dataveiligheid van deze gegevens, puur omdat ze nu op meerdere plekken bestaan. Waar dit wel het oligopolie van de medische gegevens systemen zou kunnen breken vermoed ik dat dit meer problemen dan oplossingen zal bieden.



Wat naar mijn mening het meest efficiente is wat nederland op dit moment kan doen is gewoon alle multinationals die registreren onder de CBW ook maar eens een fiscale audit geven, ik vermoed dat daar toch bakken met extra belasting uit zouden kunnen vallen ten goede van de staat.

Ook zie ik wel heil in het invoeren van een cap op salarissen, waar je als grootverdienner CEO zeg maximaal 50x het loon van je gemiddelde werknemer KAN verdienen per jaar, incl aandelen opties in een vesting schema.



En er zijn veel meer ideeën, zoals het in wet laten vastleggen op recht van digitale privacy, en het recht om nooit door een volledig automatisch systeem bestraft te worden. Maar ja, de VVD zal wel weer beginnen over de arme aandeelhouders in ons land die hun 4e auto misschien niet meer kunnen betalen.