Noyb hekelt Pay or OK-model: "Noord-Koreaanse toestemmingspercentages"

Privacyorganisatie noyb is niet te spreken over het Pay or OK-model dat steeds meer websites op internet hanteren, waarbij gebruikers de keuze krijgen uit het afnemen van een betaald abonnement of het akkoord gaan met het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties. Volgens noyb leidt dit tot "Noord-Koreaanse toestemmingspercentages" omdat het mensen geen echte vrije keuze geeft.

Meta kwam eind 2023 in het nieuws toen het een Pay or OK-model voor Facebook en Instagram uitrolde. Als onderdeel van dit model moeten gebruikers van beide platforms een maandelijks bedrag per account betalen. Als ze dit bedrag niet kunnen of willen betalen, gaan ze er automatisch mee akkoord dat ze worden gevolgd en hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. In april stelde de Europese Commissie dat Meta hiermee de Europese Digital Services Act heeft overtreden en legde een boete van 200 miljoen euro op.

Noyb stelt dat veel websites en uitgevers claimen dat ze het Pay or OK-model moeten toepassen om te kunnen overleven. In werkelijkheid zijn digitale advertenties slechts goed voor ongeveer tien procent van de omzet van de pers, aldus de burgerrechtenbeweging. Het percentage ligt bij gericht adverteren nog een stuk lager. Zo'n vijf procent van de omzet van kranten en magazines wordt via dergelijke advertenties gegenereerd. Uitgevers zouden 24 eurocent per gebruiker per maand aan tracking verdienen. De betaalde optie om niet te worden getrackt levert 3,24 euro per gebruiker per maand op.

Uit onderzoek blijkt dat Pay or OK-modellen toestemmingspercentages van 99 tot 99,9 procent opleveren, terwijl 0,16 tot 7 procent van de mensen willen worden getrackt of dat hun data voor persoonlijke advertenties wordt gebruikt. "Dit gat van meer dan 90 procent maakt het pijnlijk duidelijk dat 'Pay or Okay' geen ruimte laat voor 'vrij gegeven' toestemming. In werkelijkheid is de echte reden om een dergelijk systeem te implementeren om het toestemmingsratio ver voorbij elke realistische "echte of vrije" keuze van gebruikers te verhogen", aldus noyb. De privacyorganisatie stelt dat Europese privacytoezichthouders nog geen EU-brede aanpak voor dit soort modellen hebben opgesteld, terwijl dat al lang geleden had gemoeten.

"Onlineplatforms moeten gebruikers een echte keuze geven bij het gebruik van „toestemmings- of betaalmodellen”. De modellen die we vandaag hebben meestal vereisen individuen om ofwel weg te geven al hun gegevens of om te betalen. Als gevolg hiervan geven de meeste gebruikers toestemming voor de verwerking om een dienst te gebruiken en begrijpen ze de volledige implicaties van hun keuzes niet", stelde Anu Talus vorig jaar, voorzitter van de EDPB, waarin de Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. Volgens de EDPB is het bij de meeste Pay or OK-modellen niet mogelijk om te voldoen aan de vereisten voor geldige toestemming. De EDPB kondigde aan dat het richtlijnen voor Pay or OK-modellen ging ontwikkelen, maar die zijn nog niet verschenen.