Webshop Marks & Spencer maanden na ransomware-aanval verder hersteld

De webshop van de Britse keten Marks & Spencer is bijna vier maanden na een ransomware-aanval verder hersteld voor Britse shoppers. Op 22 april maakte Marks & Spencer bekend dat het was getroffen door een "cyberincident" wat grote gevolgen had voor de dienstverlening van het bedrijf. Zo werden verschillende systemen offline gehaald en was het niet mogelijk voor klanten om via de webshop bestellingen te plaatsen. Het incident bleek een ransomware-aanval te zijn.
Het plaatsen van online bestellingen is sinds 10 juni weer mogelijk. Vandaag laat Marks & Spencer via Instagram weten dat "click and collect" ook weer mogelijk is en klanten hun online bestellingen bij een fysieke winkel kunnen terugbrengen. Daarmee is de webshop weer volledig operationeel als het om bestellingen door Britse klanten gaat. The Register laat weten dat internationale bestellingen nog niet mogelijk zijn. In mei maakte Marks & Spencer bekend dat de aanval het bedrijf naar schatting 355 miljoen euro kost.
Vorige maand liet de bedrijfsvoorzitter van de winkelketen weten dat de aanval door middel van social engineering had plaatsgevonden, maar gaf geen uitgebreide details. De aanval werd opgeëist door een groep die zich DragonForce noemt. Een aantal weken geleden werden verschillende personen door de Britse politie aangehouden in verband met de aanval op Marks & Spencer en andere winkelketens.
