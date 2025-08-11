Nieuws
Webshop Marks & Spencer maanden na ransomware-aanval verder hersteld

maandag 11 augustus 2025, 14:29 door Redactie, 1 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:49

De webshop van de Britse keten Marks & Spencer is bijna vier maanden na een ransomware-aanval verder hersteld voor Britse shoppers. Op 22 april maakte Marks & Spencer bekend dat het was getroffen door een "cyberincident" wat grote gevolgen had voor de dienstverlening van het bedrijf. Zo werden verschillende systemen offline gehaald en was het niet mogelijk voor klanten om via de webshop bestellingen te plaatsen. Het incident bleek een ransomware-aanval te zijn.

Het plaatsen van online bestellingen is sinds 10 juni weer mogelijk. Vandaag laat Marks & Spencer via Instagram weten dat "click and collect" ook weer mogelijk is en klanten hun online bestellingen bij een fysieke winkel kunnen terugbrengen. Daarmee is de webshop weer volledig operationeel als het om bestellingen door Britse klanten gaat. The Register laat weten dat internationale bestellingen nog niet mogelijk zijn. In mei maakte Marks & Spencer bekend dat de aanval het bedrijf naar schatting 355 miljoen euro kost.

Vorige maand liet de bedrijfsvoorzitter van de winkelketen weten dat de aanval door middel van social engineering had plaatsgevonden, maar gaf geen uitgebreide details. De aanval werd opgeëist door een groep die zich DragonForce noemt. Een aantal weken geleden werden verschillende personen door de Britse politie aangehouden in verband met de aanval op Marks & Spencer en andere winkelketens.

Vandaag, 15:19 door The-Real-C
Nou, Marks & Spencer heeft het dan toch voor elkaar: de digitale deuren zijn na vier maanden weer open, en de virtuele kassa rinkelt weer — al is dat rinkelen vermoedelijk nog wat zachter na een schadepost van 355 miljoen euro.

Blijkbaar was het niet de firewall of de antivirus die het liet afweten, maar de menselijke factor. Social engineering dus: het digitale equivalent van een vreemdeling die aanbelt, “postbode” zegt, en vervolgens de hele woonkamer meeneemt. Dat de daders zichzelf “DragonForce” noemen, klinkt stoer, maar laten we eerlijk zijn: het blijft gewoon data stelen in je pyjama.

Goed nieuws voor de Britse klant: bestellen, afhalen en zelfs retourneren werkt weer. Minder goed nieuws voor internationale klanten: jullie moeten nog even wachten. Marks & Spencer is dus nog niet helemaal “back in business” wereldwijd, maar binnen de landsgrenzen kunnen de koekjes en truien weer rijkelijk vloeien.

Hopelijk heeft M&S nu niet alleen de webshop hersteld, maar ook de digitale sloten vervangen — en het personeel een stevige cursus “klik niet op de magische link van de prins uit Nigeria” gegeven.
