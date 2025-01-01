NSC pleit in verkiezingsprogramma voor leeftijdsverificatie en verbod op kill-switches

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft vandaag het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin het pleit voor online leeftijdsverificatie, een verbod op kill-switches en fysiek blijven stemmen tijdens verkiezingen. Daarnaast is de partij tegen het invoeren van chatcontrole, wil het geen gezichtsherkenningscamera's in supermarkten en de openbare ruimte en moet er onderzoek komen naar het gebruik van een "digitale kluis" waarmee burgers zelf hun gegevens kunnen beheren die bij digitale dienstverlening worden gebruikt.

Het concept-verkiezingsprogramma bevat een apart hoofdstuk over de "digitale omgeving". Een van de hoofdpunten is dat er geen surveillancestaat mag komen. "De digitalisering van de overheid gaat voor veel mensen te snel, waardoor de overheid steeds afstandelijker en minder toegankelijk wordt. Het toeslagenschandaal heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe het verzamelen van gegevens kan ontsporen", zo laat het programma weten.

Om de digitalisering binnen de overheid te stroomlijnen wil NSC, net zoals in Duitsland er al is, een ministerie van Digitale Zaken en Staatsmodernisering invoeren. Ook moet er één online overheidsportaal komen. "De overheid moet zorgvuldiger met privacygevoelige gegevens van burgers omgaan. Het uitgangspunt wordt dat deze slechts eenmaal worden opgeslagen (het ‘once only’-principe) naar Ests voorbeeld", zo stelt de partij. "Wanneer een persoon/bedrijf/instantie deze gegevens wil opvragen, wordt de zoekvraag geregistreerd en gemeld bij de burger."

Verder moet er een persoonlijke digitale kluis komen. "We hanteren het principe dat de burger zo veel mogelijk zeggenschap moet krijgen over de data die over hem of haar worden verzameld en verwerkt. Daarom willen we verkennen of er bij digitale dienstverlening gebruikgemaakt kan worden van een persoonlijke digitale kluis die de burger zelf beheert." Volgens NSC zorgt dit voor meer privacy en een betere informatie-uitwisseling tussen burger en dienstverlener.

Geen chatcontrole

NSC laat ook in het programma weten dat burgers onderling vertrouwelijk moeten kunnen communiceren, zonder vrees voor massasurveillance vanuit de overheid. "De overheid mag geen chatcontrole invoeren waarbij achterdeurtjes in communicatiediensten ingebouwd worden om end-to-end-encryptie te omzeilen." Ook mogen er geen camera's met gezichtsherkenning in de openbare ruimte of in supermarkten komen. Tevens moeten medewerkers het recht krijgen om buiten werktijd niet door de werkgever te worden gestoord.

Als het aan NSC ligt komt er een verbod op kill-switches bij (consumenten)apparatuur zoals zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen "Zodat deze niet vanuit het buitenland uitgeschakeld kunnen worden en zo een black-out veroorzaken." De partij voegt toe dat elk systeem verbonden met internet in principe te hacken is. "Daarom moeten er niet-digitale opslagplaatsen zijn voor zeer gevoelige gegevens zoals biometrie voor paspoorten. Deze gevoelige gegevens moeten decentraal worden opgeslagen in fysieke kluizen."

Leeftijdsverificatie

NSC is voorstander van een minimumleeftijd van 12 jaar voor smartphones en van 15 jaar voor sociale media. De partij wil dat er "privacyvriendelijke en betrouwbare online leeftijdsverificatie" wordt ingevoerd om de leeftijd te controleren bij het bezoeken van gok- en pornosites en het online aanschaffen van alcohol. De partij stelt dat deze leeftijdsverificatie niet wordt gekoppeld aan een aparte digitale (Europese) identiteitskaart.

Daarnaast moet er een "rode knop" komen waarmee jongeren al hun data kunnen verwijderen als ze 18 jaar worden. "We willen dat jongeren op hun 18e vanuit de overheid de mogelijkheid krijgen om kosteloos al hun online sporen te wissen, als uitwerking van het wettelijk recht op vergetelheid. Deze en andere aanbevelingen uit de initiatiefnota ‘De rode knop’ worden opgevolgd." De leden van NSC zullen op 6 september het definitieve programma vaststellen.