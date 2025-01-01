Belgische overheid: veel Windows 10-gebruikers moeten nieuwe computer

Veel Belgen die met Windows 10 werken zullen een nieuwe computer nodig hebben, omdat het systeem niet naar Windows 11 kan upgraden. Dat stelt Safeonweb, een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Daarnaast waarschuwt de Belgische overheidsdienst dat gebruikers die wel kunnen upgraden alert moeten zijn om op de juiste manier te upgraden, omdat er anders het risico op malware is.

Nog minder dan twee maanden en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 11. Eindgebruikers kunnen tegen betaling van 30 dollar of het afnemen van bepaalde Microsoft-diensten een jaar lang gratis beveiligingsupdates ontvangen. "Dit kan handig zijn om wat tijd te winnen, maar op termijn is het geen definitieve oplossing", aldus Safeonweb. Windows 11 stelt bepaalde eisen aan computers, waar niet alle computers die nu Windows 10 draaien aan voldoen. Het gaat onder andere om de aanwezigheid van een Trusted Platform Module (TPM) versie 2.0.

"Sommige oudere toestellen kunnen niet zomaar updaten naar Windows 11, het nieuwste systeem. Voor veel mensen betekent dit dat ze een nieuwe computer nodig zullen hebben", gaat de Belgische overheidsdienst verder. Safeonweb geeft geen exacte cijfers over het aantal systemen dat niet kan upgraden, maar wijst naar cijfers van marktvorser StatCounter dat meer dan 43 procent van de Windowscomputers in België nog op Windows 10 draait.

Daarnaast worden gebruikers aangeraden voorzichtig te zijn bij het upgraden. "Wees voorzichtig met verdachte e-mails of websites die oplichters aanbieden om Windows 11 te installeren. De upgrade van Windows 10 naar Windows 11 verloopt altijd via de instellingen van je computer zelf. Je hoeft nooit een apart programma te downloaden of iemand te betalen om een upgrade te doen. Oplichters gebruiken dit soort valse beloftes vaak om virussen of malware te verspreiden."

De Consumentenbond stelde eind juli dat de harde grens van maximaal één jaar extra updates voor gebruikers te rigide is. Daarnaast zouden er geen voorwaarden aan verbonden moeten worden. "Door mensen te dwingen hun laptop af te danken, ontstaat een enorme berg elektronisch afval. Microsoft heeft als dominante marktpartij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij roepen hen op om deze grote groep consumenten serieus te nemen."