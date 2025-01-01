VS: Britse regering laat eis aan Apple voor ontwikkelen iCloud-backdoor vallen.

De Britse regering heeft de eis aan Apple laten vallen dat het een backdoor aan iCloud moet toevoegen, zo hebben de Amerikaanse autoriteiten via X bekendgemaakt. Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, laat via het platform weten dat ze de afgelopen maanden nauw met de Britse autoriteiten heeft samengewerkt om ervoor te zorgen dat privédata van Amerikanen ook privé blijft en de grond- en burgerrechten zijn beschermd.

"Met als gevolg dat het VK akkoord is gegaan om de eis te laten vallen dat Apple een "backdoor" biedt die toegang tot versleutelde data van Amerikaanse burgers zou geven en onze burgerrechten zou hebben aangetast", aldus Gabbard. Begin dit jaar meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin ze stellen dat het bedrijf toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups moet bieden.

ICloud-back-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld.

De toegang die de Britse autoriteiten wilden zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen. Twee weken na de berichtgeving besloot Apple te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK zullen de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen, zo liet het bedrijf weten.

Een maand geleden meldde de Financial Times dat de Amerikaanse regering druk op de Britse autoriteiten had uitgeoefend om de eis te laten vallen. De Britse overheid laat in een reactie tegenover de BBC weten dat het niet op operationele zaken reageert, waaronder het bevestigen of het ontkennen van het bestaan van dergelijke notices. Eerder was al bekend geworden dat Apple in beroep ging tegen de eis om de iCloud-backdoor. Die hoorzitting zou voor begin volgend jaar gepland staan. De status daarvan is nu onbekend, aldus de BBC. Burgerrechtenbewegingen reageren tegenover de Britse omroep positief op het nieuws.