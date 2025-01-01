Advocatenkantoren onderzoeken haalbaarheid schadeclaim slachtoffers datalek

Twee Nederlandse advocatenkantoren onderzoeken of een schadeclaim voor slachtoffers van het datalek bij Bevolkingsonderzoek Nederland en Clinical Diagnostics juridisch haalbaar is. Volgens de advocatenkantoren zouden al duizenden getroffen vrouwen zich voor een eventuele massaclaim hebben aangemeld. "De feiten moeten de komende periode boven tafel komen, om vervolgens te kunnen beoordelen of een juridische claim haalbaar is", zegt advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef op een website waar slachtoffers zich kunnen aanmelden.

De Stichting voor Collectieve Consumentenbelangen (VCC) heeft samen met advocatenkantoor DHKV ook een website gelanceerd. "Deze situatie raakt de kern van privacy en patiëntveiligheid. Velen voelen zich kwetsbaar, ervaren stress en leven in onzekerheid over mogelijk misbruik van hun gegevens. Juridisch gezien bestaat er recht op schadevergoeding, ook wanneer misbruik nog niet aantoonbaar is", aldus het advocatenkantoor.

Clinical Diagnostics voerde onder andere in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland onderzoeken uit. Bij het medische lab werden de persoonlijke en medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen gestolen, waaronder 485.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De advocatenkantoren zijn nu bezig met de voorbereidingen voor een massaclaim.

"Als we er een zaak in zien, gaat het meestal zo dat we met de dader, het laboratorium dus, in gesprek gaan. Dan kan het uiteindelijk komen tot een bedrag dat aan slachtoffers uitgekeerd zal worden. Maar gaat het niet goedschiks, dan moet het kwaadschiks, via de rechter", zegt Michaël Dol van Van Diepen Van der Kroef Advocaten tegenover RTL Nieuws. Bij een massaclaim wordt vaak samengewerkt met een procesfinancier die de kosten betaalt en in ruil daarvoor een deel van de eventuele opbrengsten krijgt.

Advocaat Sven van Dooren van Louwers IP&Tech Advocaten noemt het tegenover de NOS "voorbarig" om het nu al over schadevergoedingen te hebben. "Er is nog onvoldoende bekend. Een datalek is op zichzelf nog geen overtreding van de wet. De eerste stap is vaststellen of er sprake is van nalatigheid of schending van wettelijke plichten." De advocaat stelt dat het verstandiger is om eerst de lopende onderzoeken af te wachten voordat er met eventuele massaclaims wordt gestart. "De mensen zijn meer geholpen met antwoorden en duidelijkheid dan met voorbarige claimoproepen."