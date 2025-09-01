Demissionair kabinet voor invoering van Europese bewaarplicht

Het demissionaire kabinet is voorstander van de invoering van Europese bewaarplichtregels zoals de Europese Commissie wil. De Europese Commissie kwam onlangs met een nieuwe interne Europese veiligheidsstrategie die hiervoor pleit. Elf jaar geleden werd de richtlijn dataretentie, waardoor de telecomgegevens van burgers voor maanden of jaren mochten worden opgeslagen, door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Nu wil Brussel onderzoeken of een Europabrede bewaarplicht weer kan worden ingevoerd.

Het plan voor een nieuwe bewaarplicht werd mede geadviseerd door de High-Level Group (HLG) 'Going Dark', die de Europese Commissie oprichtte. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. De adviesgroep publiceerde vorig jaar een rapport waarin werd gesteld dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten kunnen krijgen. Zo werd gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors en een nieuwe Europese bewaarplicht.

"Op het gebied van dataretentie acht het kabinet geharmoniseerde dataretentie regelgeving nodig, gezien de sterk uiteenlopende wetgeving in de lidstaten, om de door de Commissie en HLG genoemde rechtsongelijkheid die is ontstaan in het beschermingsniveau van EU-burgers en bedrijven aan te pakken en de retentie van gegevens ten behoeve van de strafrechtspleging onder strenge voorwaarden mogelijk te maken", zo staat in een 'Fiche' met de titel "Routekaart rechtmatige en effectieve toegang tot data ten behoeve van de opsporing". Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland.

Het kabinet stelt verder dat het belangrijk is dat regels in de EU over de manier waarop data wordt opgeslagen beter op elkaar aansluiten. "Dat zorgt niet alleen voor duidelijkheid, maar ook voor betere kwaliteit en beschikbaarheid van data. Het kabinet vindt het positief dat de Commissie een impact assessment gaat uitvoeren op dit terrein." Het kabinet herhaalt in het fiche dat het voorstander is van "geharmoniseerde dataretentie wet- en regelgeving", maar het belangrijk is dat de noodzaak en vormgeving van dergelijke wetgeving goed wordt getoetst en onderbouwd. "Uiteraard zal, in lijn met de daartoe strekkende HLG-aanbevelingen, eventuele dataretentiewetgeving in lijn moeten zijn met grondrechten en de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie."

De Europese burgerrechtenbeweging EDRi waarschuwde dat de nieuwe veiligheidsstrategie van de Europese Commissie een stap is richting een digitale dystopische toekomst. Volgens EDRi staat de mogelijkheid om online diensten anoniem te kunnen gebruiken op het spel. "De mogelijkheid van anonieme meningsuiting is van cruciaal belang in een tijd van een steeds kleiner wordende publieke ruimte en toenemende criminalisering van publieke protesten, zoals ook in Europese landen. Grootschalige opslag van gegevens zou een chilling effect kunnen hebben op toegang tot informatie, persvrijheid en deelname aan online politiek activisme."