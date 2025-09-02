Consumentenbond hekelt identiteitscontroles grote online platforms

De Consumentenbond is kritisch over de identiteitscontroles die verschillende grote online platforms aanbieden. "Een aantal van deze checks lijken niet echt noodzakelijk. Ze leveren wel risico's voor privacy én veiligheid", aldus de Consumentenbond. Die keek naar de identiteitscontroles bij Airbnb, LinkedIn, Ryanair en Tinder.

In het geval van de identiteitscontrole bij LinkedIn is die volgens de Consumentenbond overbodig. "Je gegevens delen met een Amerikaans bedrijf is een risico op zich. Onnodig zo je biometrische informatie delen is riskant." Daarnaast stelt de bond de vraag of de verificatie van LinkedIn wel vrij en zonder dwang is. "Ze beloven je meer bezoek aan je profiel. Maar daarmee pusht het bedrijf je richting het overdragen van gevoelige gegevens."

In het geval van Tinder waarschuwt de Consumentenbond dat biometrische gegevens van gebruikers, na uitvoering van de controle, lange tijd bewaard blijven. "Daar kan de Amerikaanse overheid in principe bij (via een beroep op de 'Cloud Act'). Consumenten die veel waarde hechten aan privacy kunnen deze situatie beter vermijden."

Ryanair is volgens de Consumentenbond de enige luchtvaartmaatschappij die vergaande identiteitscontroles van te voren verplicht. "Het bedrijf zegt zeker te willen weten dat het de juiste contactinformatie heeft voor reisupdates, terugbetalingen en veilige en snelle check-ins. Merkwaardig is dat andere vliegmaatschappijen prima zonder check vooraf kunnen functioneren."

"Elke onnodige verificatie waarbij je gevoelige gegevens zoals kopie-ID en gezichtsscan moet delen, kun je beter vermijden. En deze verificatie lijkt ons niet noodzakelijk", aldus de bond over de controle door Ryanair. In het geval van AirBnB heeft de Consumentenbond vooral kritiek over de instructies voor het uitvoeren van de identiteitscontrole en heeft het platform ook gevraagd die aan te passen. Afsluitend stelt de bond dat de besproken platforms zouden moeten kijken naar veiligere verificatiemethoden.