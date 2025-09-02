Brussel adviseert medewerkers om Signal-berichten automatisch te verwijderen

De Europese Commissie adviseert medewerkers om Signal-berichten automatisch te verwijderen, zo laat Follow the Money (FTM) op basis van een ontvangen adviesdocument weten. Ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakt van deze instelling gebruik. FTM had de Europese Commissie gevraagd om de inhoud van een chat tussen Von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron.

Het chatgesprek bleek via Signal te zijn gevoerd, waarbij Von der Leyen de optie had ingeschakeld om berichten automatisch te laten verdwijnen. De inhoud van het chatgesprek kon dan ook niet meer worden gedeeld met de journalisten van Follow the Money. Volgens een woordvoerder van de Europese Commisie wordt deze instelling ook aan medewerkers geadviseerd en moet die grote datalekken voorkomen.

Daarbij werd ook een uit 2022 stammend document met FTM gedeeld waarin het instellen van "disappearing messages" wordt aangeraden (pdf). "Hoewel de versleutelde dienst het risico op hackpogingen verkleint, betekent het automatisch laten verdwijnen van berichten dat politici, journalisten en andere geïnteresseerden Von der Leyens beslissingen niet kunnen controleren", stelt FTM.

Volgens Shari Hinds van Transparency International ondermijnt de functie om automatisch berichten te verwijderen juist de transparantie die de EU-regels zouden moeten waarborgen. "Omdat buitenstaanders geen mogelijkheid hebben om de inhoud ervan te verifiëren. Het wordt tijd dat de Commissie een einde maakt aan de geheimhouding rond tekstberichten en een fundamenteel EU-recht handhaaft: toegang tot documenten", zegt Hinds tegenover FTM.