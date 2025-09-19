Privacy First hekelt camerabrillen: "creëert surveillancesamenleving"

Privacyorganisatie Privacy First waarschuwt voor de camerabrillen van Meta die binnenkort ook in Nederland te koop zullen zijn. "Je moet dit niet willen in een vrije democratische samenleving”, zegt Privacy First-directeur Vincent Böhre tegenover het AD. "Je creëert een surveillancesamenleving, waarin iedereen elkaar steeds loopt te bespieden via een camera."
Onlangs besloot muziekpodium TivoliVredenburg in Utrecht een verbod op camerabrillen in te voeren, nadat iemand met een dergelijke bril de toegang was geweigerd. De brillen van Meta laten zien wanneer er wordt gefilmd. Volgens Böhre is dat een oppervlakkige maatregel die de meeste mensen niet zal opvallen. Daarnaast hebben gebruikers van de bril allerlei manieren gevonden hoe ze de LED kunnen bedekken of uitschakelen om mensen onopgemerkt te kunnen filmen.
De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het verschijnen van camerabrillen zorgelijk. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat als iemand hen aanspreekt op straat, die persoon hen niet heimelijk filmt." De privacytoezichthouder heeft nog geen klachten over camerabrillen ontvangen, zo laat het aan het AD weten. Böhre merkt op dat mensen tegenwoordig niet meer opkijken als hun privacy wordt geschonden. "Gingen ze vroeger de barricaden op, nu heerst vaak een laconieke houding."
