Continue monitoring bij labs die voor Bevolkingsonderzoek Nederland werken

Alle laboratoriums die voor Bevolkingsonderzoek Nederland werken laten hun systemen die vanaf internet benaderbaar zijn nu continu monitoren door Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg. Dat laat demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. Aanleiding voor de monitoring is het datalek bij Clinical Diagnostics uit Rijswijk, waar de gegevens van 850.000 patiënten werden gestolen door criminelen. Een deel van de gestolen data werd op internet gepubliceerd. Het lab zou de verantwoordelijke criminelen losgeld hebben betaald om verspreiding van de overige gegevens te voorkomen.

Bevolkingsonderzoek Nederland besloot de samenwerking met Clinical Diagnostics tijdelijk op te schorten. De minister laat weten dat Z-CERT op zijn verzoek alle labs waarmee Bevolkingsonderzoek Nederland samenwerkt heeft benaderd om bij hen de systemen die vanaf internet benaderbaar zijn "continu technische te monitoren". Z-CERT biedt zorginstanties een monitoringsdienst. "Deze monitoring is nu actief, ook bij de twee overgebleven laboratoria in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker die de werkzaamheden van het gehackte laboratorium hebben overgenomen", aldus de minister.

De bewindsman voegt toe dat Bevolkingsonderzoek Nederland zelf ook een quick scan heeft laten uitvoeren naar acute risico’s bij de twee laboratoria die momenteel werkzaamheden uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. "Hieruit kwam naar voren dat deze laboratoria voldoende veilig zijn. In algemene zin kan ik zeggen dat BVO NL eisen stelt aan de laboratoria op het gebied van databeveiliging", laat Bruijn verder weten.

Naar aanleiding van het datalek hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek naar Clinical Diagnostics ingesteld. "Uiteraard wacht ik met grote interesse op de uitkomsten van dat onderzoek, ook om kennis te nemen van de lessen van deze hack voor de hele zorg. Wanneer de resultaten van dit onderzoek komen is nog niet bekend", merkt de minister op.

Bevolkingsonderzoek Nederland laat zelf ook onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en omvang van de hack. De uitkomsten van dit onderzoek zijn volgens de minister mogelijk ook relevant voor andere laboratoria. "Ik vind het belangrijk de uitkomsten af te wachten alvorens maatregelen te treffen."