Fraudehelpdesk ontvangt groot aantal meldingen over fraudetelefoontjes

woensdag 1 oktober 2025, 12:34 door Redactie, 4 reacties

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een groot aantal meldingen over frauduleuze telefoontjes en sms-berichten ontvangen. Daarbij maken de fraudeurs vaak gebruik van gespoofte telefoonnummers, zo laat de Fraudehelpdesk tegenover Security.NL weten. Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk 40.000 meldingen van personen die via telefoon of sms door fraudeurs waren benaderd.

De fraudeurs doen zich bijvoorbeeld voor als de helpdesk van de eigen bank of zeggen namen een cryptobeurs te bellen. Van de personen die in 2024 melding deden waren er 1700 financieel gedupeerd, met een totaal schadebedrag van 19 miljoen euro. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er bij de Fraudehelpdesk 45.000 meldingen van fraudepogingen via telefoon en sms binnen. In 1600 gevallen waren het daadwerkelijke opgelichte slachtoffers die melding deden en voor een bedrag van in totaal 13 miljoen euro waren bestolen.

In veel gevallen maken de fraudeurs gebruik van gespoofte telefoonnummers. De Fraudehelpdesk schat dat bij zeventig procent van de fraudetelefoontjes gebruik wordt gemaakt van gespoofte nummers. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Fraudehelpdesk een toename zag van het aantal slachtoffers dat zogenaamd door de helpdesk van een cryptobeurs wordt gebeld. Daarbij proberen de fraudeurs toegang tot de systemen van slachtoffers te krijgen en frauduleuze transacties uit te voeren. Ook komt het voor dat slachtoffers worden misleid om zelf cryptovaluta naar de wallet van de oplichter over te maken.

Vandaag, 12:46 door Anoniem
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/ongewenste-telefoontjes-van-bedrijven-en-goede-doelen
Vandaag, 12:52 door Anoniem
Gek wordt je van die spoofing belletjes van call centers van voor Ziggo en Essent. Dat dit nog kan / mag....
Vandaag, 13:02 door Anoniem
IK WIL MET JE PRATEN. VOEG MIJ TOE AAN WHATSAPP.
Tuut-tuut.

Iemand al ervaring met die iOS functie die bellers prompt zich voor te stellen en reden van bellen te melden ...?
Vandaag, 13:22 door Anoniem
Na aanleiding van dit artikel wil zonet bij Fraudehelpdesk een voorval van gisteren melden krijg ik op het einde een formulier gepresenteerd waar ik al mijn gegeven moet invullen. yeah sure, dus niet heh.

Nou dat ga ik dus niet doen natuurlijk en dus gaat de melding verloren.
Ik zal me nog eens moeite doen een melding te doen %$#@!
