Fraudehelpdesk ontvangt groot aantal meldingen over fraudetelefoontjes

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een groot aantal meldingen over frauduleuze telefoontjes en sms-berichten ontvangen. Daarbij maken de fraudeurs vaak gebruik van gespoofte telefoonnummers, zo laat de Fraudehelpdesk tegenover Security.NL weten. Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk 40.000 meldingen van personen die via telefoon of sms door fraudeurs waren benaderd.

De fraudeurs doen zich bijvoorbeeld voor als de helpdesk van de eigen bank of zeggen namen een cryptobeurs te bellen. Van de personen die in 2024 melding deden waren er 1700 financieel gedupeerd, met een totaal schadebedrag van 19 miljoen euro. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er bij de Fraudehelpdesk 45.000 meldingen van fraudepogingen via telefoon en sms binnen. In 1600 gevallen waren het daadwerkelijke opgelichte slachtoffers die melding deden en voor een bedrag van in totaal 13 miljoen euro waren bestolen.

In veel gevallen maken de fraudeurs gebruik van gespoofte telefoonnummers. De Fraudehelpdesk schat dat bij zeventig procent van de fraudetelefoontjes gebruik wordt gemaakt van gespoofte nummers. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Fraudehelpdesk een toename zag van het aantal slachtoffers dat zogenaamd door de helpdesk van een cryptobeurs wordt gebeld. Daarbij proberen de fraudeurs toegang tot de systemen van slachtoffers te krijgen en frauduleuze transacties uit te voeren. Ook komt het voor dat slachtoffers worden misleid om zelf cryptovaluta naar de wallet van de oplichter over te maken.