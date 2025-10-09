EU-voorzitter Denemarken schrapt stemming over invoering chatcontrole

Er komt volgende week geen stemming over een voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor de invoering van chatcontrole, waarbij chatberichten van Europese burgers worden gecontroleerd. De Denen wisten geen voldoende voorstemmers voor hun voorstel te krijgen. Net als vorige EU-voorzitters, waaronder België, Polen en Hongarije, die voor hun chatcontrole-voorstellen ook geen voldoende voorstemmers hadden, heeft Denemarken besloten te stemming te schrappen. Dat laat de Duitse radiozender Deutschlandfunk en de Oostenrijkse publieke omroep Orf weten.

De stemming stond voor 14 oktober gepland. Gisterenavond kwamen ambassadeurs van de EU-lidstaten bijeen om het onderwerp op een voorbereidende vergadering te bespreken. De uitkomst is dat de "blokkerende minderheid" nog altijd groot genoeg is. Om het voorstel aangenomen te krijgen is een "gekwalificeerde meerderheid" vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen.

Wanneer de EU-landen voor zouden stemmen kunnen onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten en andere platforms verplicht worden om alle berichten en content van hun gebruikers te controleren. Tegenstanders van chatcontrole hebben in het verleden, en ook nu, gezegd dat de Europese Commissie het plan moet intrekken. Een volgende EU-voorzitter kan het voorstel voor chatcontrole namelijk weer nieuw leven inblazen en opnieuw in stemming proberen te brengen.

"Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet nu het falen van haar dystopische chatcontroleplan erkennen. De Commissie moet dit niet te repareren wetsvoorstel voorgoed intrekken, aangezien het al jaren geen meerderheid in de Raad weet te vinden", zegt Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Hij strijdt al jaren tegen de plannen voor chatcontrole. Lange tijd was er onzekerheid of er mogelijk dit keer wel voldoende EU-landen voor zouden stemmen. De keuze van Duitsland zou daarbij doorslaggevend zijn, maar het land liet gisteren weten het Deense voorstel niet te steunen.