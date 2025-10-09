Nieuws
EU-voorzitter Denemarken schrapt stemming over invoering chatcontrole

donderdag 9 oktober 2025, 10:10 door Redactie, 7 reacties

Er komt volgende week geen stemming over een voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor de invoering van chatcontrole, waarbij chatberichten van Europese burgers worden gecontroleerd. De Denen wisten geen voldoende voorstemmers voor hun voorstel te krijgen. Net als vorige EU-voorzitters, waaronder België, Polen en Hongarije, die voor hun chatcontrole-voorstellen ook geen voldoende voorstemmers hadden, heeft Denemarken besloten te stemming te schrappen. Dat laat de Duitse radiozender Deutschlandfunk en de Oostenrijkse publieke omroep Orf weten.

De stemming stond voor 14 oktober gepland. Gisterenavond kwamen ambassadeurs van de EU-lidstaten bijeen om het onderwerp op een voorbereidende vergadering te bespreken. De uitkomst is dat de "blokkerende minderheid" nog altijd groot genoeg is. Om het voorstel aangenomen te krijgen is een "gekwalificeerde meerderheid" vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen.

Wanneer de EU-landen voor zouden stemmen kunnen onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten en andere platforms verplicht worden om alle berichten en content van hun gebruikers te controleren. Tegenstanders van chatcontrole hebben in het verleden, en ook nu, gezegd dat de Europese Commissie het plan moet intrekken. Een volgende EU-voorzitter kan het voorstel voor chatcontrole namelijk weer nieuw leven inblazen en opnieuw in stemming proberen te brengen.

"Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet nu het falen van haar dystopische chatcontroleplan erkennen. De Commissie moet dit niet te repareren wetsvoorstel voorgoed intrekken, aangezien het al jaren geen meerderheid in de Raad weet te vinden", zegt Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Hij strijdt al jaren tegen de plannen voor chatcontrole. Lange tijd was er onzekerheid of er mogelijk dit keer wel voldoende EU-landen voor zouden stemmen. De keuze van Duitsland zou daarbij doorslaggevend zijn, maar het land liet gisteren weten het Deense voorstel niet te steunen.

Vandaag, 10:16 door Anoniem
Het gevaar is nog niet geweken, ze doen het vast opnieuw, en dan is er nog de bewaarplichtwet, die hebben ze inmiddels naar voren geschoven en die is nog veel erger.
Vrijheid, privacy, autonomie en democratie is niet gratis, daar moet men helaas hard voor vechten desnoods zoals in de tweede wereldoorlog is gebeurd als er weer een dictator opdoemt.
Vandaag, 10:19 door Anoniem
Jammer dat de stemming geschrapt is. Nu staat er geen stem tegen geregistreerd en kan het voorstel met minimale wijzigingen weer opnieuw (en opnieuw en opnieuw) ingebracht worden.
Vandaag, 10:26 door Anoniem
Gelukkig maar.
Vandaag, 10:28 door Anoniem
Ze hebben het dus ingetrokken om zo de weg vrij te maken om het straks voor de vijfde keer opnieuw te proberen. Zo werkt de fake-"democratie" van de EU.

Een beetje zoals de roulette van een malafide casino. "Rien ne va plus!" Maar als de worp dan niet op het gewenste aantal uitkomt, dan telt die ronde toch niet. Dan wordt er opnieuw gewed en geworpen, net zolang tot de eigenaar van het casino (die ook meedoet) op het winnende nummer gegokt heeft.
Vandaag, 10:34 door Anoniem
Week 42 komt eraan. Nieuwe week, nieuwe kansen.

Moraal: Die blijven proberen tot ze doorkomen.
Vandaag, 10:36 door Anoniem
"Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen."

Ik denk niet dat het volk er hetzelfde over denkt als deze politici, integendeel.
Zo praat men een kromme democratie recht, evenals corrupte politici die zijn beinvloed door lobbyen en dergelijke zaakjes die het licht niet kunnnen verdragen.
We voelen ons niet vertegenwoordigd en dat zijn we ook niet aangezien dit haaks op onze burgerrechten en de grondwet staat.
Vandaag, 10:49 door Anoniem
Door Anoniem: Week 42 komt eraan. Nieuwe week, nieuwe kansen.

Moraal: Die blijven proberen tot ze doorkomen.

Dat is inderdaad de manier van werken de laatste jaren. Blijven drammen tot je wint. Daar is zelfs een spreekwoord voor: De aanhouder wint.

Deze keer misschien nog niet. Volgende keer misschien ook nog maar uiteindelijk zullen ze slagen. En dan begint het rekken van de regels weer. Zoals we dat ook ondertussen overal gewend zijn. Nu is het zogenaamd voor kiddypr0n en terrorisme. Een groep die uiteraard al weg is met alleen de persberichten die we hebben mogen lezen de laatste tijd. Morgen voor jouw eigen veiligheid. Overmorgen voor het oppakken van iedereen die anders denkt dan voorgeschreven.

Ik hoop dat ze het nooit door gaan krijgen. De gevolgen zijn niet te overzien. Een ding is zeker, niemand zal erop vooruit gaan. Op een zeer selecte groep na. Er zal niet 1 arrestatie meer volgen binnen de de besproken doelen. Het gene wat wel gebeuren gaat is dat de hele oogst door AI wordt gedraaid om links te leggen, preventive policing is een van de dingen die je er mee kan doen, kijk naar de toeslage affaire. Dus dat soort dingen kun je verwachten.

Ah! Het is er al? Achja, Palentir! Je zou het bijna vergeten. Waarom denk je dat al die datacenters uit de grond worden gestampt? Om jouw vakantiefoto's op te slaan? Of jouw gesprek met ChatGPT? Ben niet naief!
