Noyb dient strafklacht in tegen gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI

Privacystichting noyb heeft bij het Oostenrijkse Openbaar Ministerie een strafklacht ingediend tegen gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI en haar managers. Volgens noyb lijkt Clearview AI Europese fundamentele rechten te negeren en trekt het zich helemaal niets aan van Europese privacytoezichthouders, die het bedrijf al voor zo'n honderd miljoen euro aan boetes oplegden wegens het overtreden van de AVG.

Clearview biedt gezichtsherkenningsdiensten aan opsporings- en politiediensten. Het beschikt over een systeem dat volgens het bedrijf meer dan zestig miljard afbeeldingen van gezichten bevindt. Daarmee kunnen politiediensten door het uploaden van foto- of videomateriaal onbekende verdachten herkennen. De afbeeldingen zijn via scraping van het internet verzameld.

"Clearview schraapt die foto’s automatisch van het internet. En zet ze vervolgens om in een unieke biometrische code per gezicht. Zonder dat deze mensen dat weten en zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar. Volgens de privacytoezichthouder had Clearview de database met foto’s, de daaraan gekoppelde unieke biometrische codes en andere informatie, nooit mogen aanleggen. De AP, die het bedrijf een boete van 30 miljoen euro gaf, voegde toe dat Clearview de AVG op meerdere punten ernstig had overtreden.

Naast de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg Clearview AI ook van andere Europese privacytoezichthouders fikse boetes opgelegd. Volgens noyb negeert het bedrijf, door een gebrek aan handhaving, deze boetes en andere maatregelen die het zou moeten treffen. "Europese privacytoezichthouders hebben geen manier gevonden om de boetes voor en het verbod van het Amerikaanse bedrijf te handhaven, waardoor Clearview AI effectief de wet weet te omzeilen", aldus noyb.

De privacystichting merkt op dat Europese wetgeving niet beperkt is tot alleen het opleggen van boetes bij AVG-overtredingen. Artikel 84 van de AVG maakt ook strafrechtelijke sancties mogelijk. Oostenrijk heeft een dergelijke bepaling geimplementeerd. Daarom heeft noyb nu bij het Oostenrijkse Openbaar Ministerie een strafklacht tegen Clearview AI en haar managers ingediend. Mocht de zaak succesvol zijn kunnen de managers tot gevangenisstraffen worden veroordeeld en persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.