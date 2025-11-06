Britse telecombedrijven nemen maatregelen tegen telefoonspoofing, waaronder het vermelden wanneer een gesprek afkomstig is van een buitenlands callcenter, het gebruik van AI om verdachte gesprekken en sms-berichten te blokkeren en het uitrollen van technologie waarmee politie scammers kan traceren, zo heeft de Britse overheid aangekondigd.

Volgens de Britse autoriteiten krijgen tal van burgers dagelijks met telefoonspoofing te maken. Het gaat bijvoorbeeld om bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters die slachtoffers bellen het telefoonnummer van een bank meegeven. Het slachtoffer krijgt in zijn display het telefoonnummer van zijn bank te zien, in plaats van het werkelijke telefoonnummer van de oplichter.

Telecomproviders BT EE, Virgin Media O2, VodafoneThree, Tesco Mobile, Talk Talk en Sky hebben nu een reeks maatregelen afgesproken om telefoonspoofing tegen te gaan. Zo zullen de telecombedrijven hun mobiele netwerken upgraden om spoofing door buitenlandse callcenters te voorkomen. Bij gesprekken van dergelijke callcenters wordt straks vermeld dat het om een internationaal telefoonnummer gaat. Volgens de Britse autoriteiten blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen telefoontjes met een onbekend internationaal nummer niet opnemen.

De providers zijn ook van plan om technologie binnen hun mobiele netwerken uit te rollen voor het traceren van telefoongesprekken waarvan de politie gebruik kan maken. Verder hebben de telecombedrijven nieuwe afspraken gemaakt voor het delen van data met de politie. De laatste aangekondigde maatregel betreft het gebruik van AI om verdachte telefoontjes en sms-berichten te blokkeren voordat die bij een eindgebruiker terecht kunnen komen.