'Verplichte online leeftijdsverificatie VK vaak omzeild via VPN-verbindingen'

De online leeftijdsverificatie die in het Verenigd Koninkrijk sinds een aantal maanden verplicht is om websites te mogen bezoeken wordt vaak omzeild via VPN-verbindingen, zo laat de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer in een verslag weten. Steeds meer landen hebben online leeftijdsverificatie ingevoerd of zijn voornemens dit te doen. Zo willen Spanje, Frankrijk, Griekenland en Denemarken leeftijdsgrenzen en verplichte leeftijdsverificatie voor alle onlinediensten, waaronder sociale media, invoeren.

Vorige maand ondertekenden Europese ministers tijdens de informele Telecomraad de "Jutland-verklaring", die onder ander pleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Begin deze week vond er een interparlementaire conferentie over de Digital Services Act (DSA) plaats in Denemarken, georganiseerd door het Deense parlement. Volgens de DSA moeten onlineplatforms “passende en evenredige maatregelen” nemen om een hoog niveau van privacy, veiligheid en bescherming van minderjarigen te waarborgen.

Tijdens de conferentie in Denemarken, waar 22 landen aan deelnamen, werd ook gesproken over online leeftijdsverificatie. "De discussie liet zien dat veel lidstaten nog zoeken naar werkbare oplossingen voor leeftijdsverificatie die zowel effectief als privacyvriendelijk zijn", zo staat in het verslag van de commissie Digitale Zaken. Burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat online leeftijdsverificatie leidt tot censuur en surveillance.

In de praktijk blijkt dat online leeftijdsverificatie vaak eenvoudig te omzeilen is. "In het Verenigd Koninkrijk is de Online Safety Act ingevoerd, die vereist dat gebruikers hun identiteitsbewijs uploaden voor toegang tot bepaalde inhoud, maar het systeem wordt vaak omzeild via VPN-verbindingen", zo laat het verslag van de commissie weten. Na invoering van de leeftijdsverificatie rapporteerden VPN-providers een toename onder Britse gebruikers. Daarop liet de Britse toezichthouder Ofcom weten dat websites waarvoor online leeftijdsverificatie geldt hun gebruikers of bezoekers niet mogen aanmoedigen of uitleggen hoe ze de controle via een VPN kunnen omzeilen.

Gastland Denemarken liet deelnemers aan de conferentie weten dat het een digitale identiteits-app ontwikkelt die de leeftijd van gebruikers kan bevestigen. Dit zou volgens het verslag van de commissie anoniem gebeuren. Verder meldt het verslag dat de Deense app lof kreeg vanwege de privacy-aanpak, maar ook kritiek omdat de daadwerkelijke bescherming van persoonsgegevens onzeker blijft. "De deelnemers waren het erover eens dat digitale geletterdheid onder jongeren en duidelijke leeftijdsverificatie hand in hand moeten gaan om risico’s van schadelijke inhoud te beperken", sluit de commissie het verslag af over het onderwerp leeftijdsverificatie.