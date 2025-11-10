ICT-systemen van Duitse gemeente Ludwigshafen offline na cyberaanval

De gemeente Ludwigshafen in Duitsland is getroffen door een cyberaanval. Door de aanval zijn ICT-systemen van de gemeente ernstig verstoord. In reactie op de aanval zijn de ICT-systemen van de gemeente Ludwigshafen offline gehaald. De gemeente is via zowel telefoon als e-mail momenteel niet bereikbaar. Ook is de website van de gemeente grotendeels offline; alleen een verklaring met betrekking tot de cyberaanval wordt getoond. "Vanwege storingen in het datanetwerk van het stadsbestuur zijn de systemen op 6 november 2025 uit voorzorg offline gehaald. Dit heeft geleid tot een storing op de websites en online diensten van de stad. Het stadsbestuur is niet telefonisch of per e-mail bereikbaar", schrijft de gemeente.

Burgemeester Jutta Steinruck meldt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat persoonsgegevens van inwoners zijn gestolen. "De administratie heeft nog toegang tot alle data, er is niets versleuteld, en we hebben geen losgeldbrief of bekentenis ontvangen", meldt Steinruck aan de Duitse publieke omroep Südwestrundfunk (SWR).

Onlangs werd ook de Duitse stad Trier getroffen door een cyberaanval. In oktober 2022 was daarnaast Rhein-Pfalz-Kreis doelwit; de systemen van deze gemeente waren toen maandenlang uit de lucht.