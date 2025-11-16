Kabinet wil meerdere uitzonderingen maken voor acceptatieplicht contant geld

Het demissionaire kabinet wil meerdere uitzonderingen maken voor de wettelijke acceptatieplicht voor contant geld. Het gaat onder andere om de mogelijkheid om tussen 22.00 en 06.00 uur met cash te betalen, betalingen aan maaltijd- en andere bezorgers en in het openbaar vervoer. Ook mogen kleine ondernemers, met minder dan vier werknemers, vanwege veiligheidsrisico’s betalingen met contant geld weigeren. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid.

Bij de behandeling van het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heeft de Tweede Kamer ook een amendement aangenomen voor een acceptatieplicht van contante betalingen tot drieduizend euro. Het kabinet liet eerder al weten dat op deze acceptatieplicht verschillende uitzonderingen zullen gelden, die nu bekend zijn gemaakt. Zo mag contant geld 's nachts geweigerd worden tussen 22.00 en 06.00 uur ’s ochtends.

Het kabinet wil de acceptatieplicht ook niet laten gelden voor online aankopen, het periodiek betalen van een abonnement zoals een telefoonabonnement of energierekening, het kopen van een vervoersbewijs in het openbaar vervoer, (maaltijd)bezorgers en andere huis-aan-huis verkoop. Ook betalingen bij onbemande locaties, zoals tankstations en tolpoorten, worden uitgezonderd van de acceptatieplicht.

Daarnaast kunnen kleine ondernemers, met minder dan vier werknemers, vanwege veiligheidsrisico’s betalingen met contant geld weigeren. Tot slot mogen ondernemers wegens veiligheidsredenen voor de periode dat deze risico's spelen, betalingen in contant geld weigeren. In het besluit staat ook beschreven wat deze veiligheidsrisico's precies in houden. Zo mogen winkeliers contant geld weigeren als ze eerder het slachtoffer zijn geweest van een overval.

Een ander geldig risico is wanneer het openbaar gezag, de driehoek, de veiligheidsregio of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, aangeeft dat een bepaalde situatie een verhoogde veiligheidsdreiging vormt. Tot slot kan een noodverordening, die is afgekondigd door de burgemeester, als aanwijzing dienen dat er sprake is van een risico tot verstoring van de openbare orde en daarmee een wezenlijk veiligheidsrisico.

Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 26 december op het voorgestelde besluit reageren. Daarna wordt het besluit aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Als laatste gaat het besluit naar de Raad van State voor advies. Op Europees niveau wordt momenteel ook onderhandeld over een acceptatieplicht en uitzonderingen erop. Als deze Europese regelgeving wordt aangenomen kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de uitzonderingen in het besluit van het kabinet. Dat zegt de acceptatieplicht in 2027 te willen invoeren.