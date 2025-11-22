CrowdStrike: medewerker ontslagen voor delen van vertrouwelijke screenshots

Securitybedrijf CrowdStrike zegt een medewerker te hebben ontslagen wegens het delen van vertrouwelijke screenshots. Een groep aanvallers genaamd Scattered Lapsus$ Hunters publiceerde op een publiek Telegram-kanaal screenshots, waarbij werd beweerd dat de groep toegang had tot interne systemen van CrowdStrike, zo meldde beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont. Op de screenshots was onder andere een dashboard te zien met interne systemen van CrowdStrike.

De aanvallers claimden dat ze CrowdStrike door middel van een recente aanval op Gainsight hadden gecompromitteerd. Het securitybedrijf laat tegenover TechCrunch weten dat dit niet klopt. De screenshots zouden door een medewerker zijn gemaakt die ze extern deelde. De werknemer is inmiddels ontslagen. CrowdStrike stelt dat de eigen systemen niet zijn gecompromitteerd en de zaak is overgedragen aan justitie.