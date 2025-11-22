CrowdStrike: medewerker ontslagen voor delen van vertrouwelijke screenshots

Securitybedrijf CrowdStrike zegt een medewerker te hebben ontslagen wegens het delen van vertrouwelijke screenshots. Een groep aanvallers genaamd Scattered Lapsus$ Hunters publiceerde op een publiek Telegram-kanaal screenshots, waarbij werd beweerd dat de groep toegang had tot interne systemen van CrowdStrike, zo meldde beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont. Op de screenshots was onder andere een dashboard te zien met interne systemen van CrowdStrike.
De aanvallers claimden dat ze CrowdStrike door middel van een recente aanval op Gainsight hadden gecompromitteerd. Het securitybedrijf laat tegenover TechCrunch weten dat dit niet klopt. De screenshots zouden door een medewerker zijn gemaakt die ze extern deelde. De werknemer is inmiddels ontslagen. CrowdStrike stelt dat de eigen systemen niet zijn gecompromitteerd en de zaak is overgedragen aan justitie.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.