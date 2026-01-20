Britse overheid doet onderzoek naar invoeren van socialmediaverbod

De Britse overheid gaat onderzoeken of er een socialmediaverbod moet worden ingevoerd voor gebruikers onder de 16 jaar. Dat laat de BBC vandaag weten. Eerder besloot de Australische regering een soortgelijke maatregel in te voeren, waardoor alle gebruikers in het land die een socialmedia-account willen aanmaken leeftijdsverificatie moeten ondergaan.

Afgelopen zondag stuurden 61 Britse parlementsleden een open brief naar de Britse premier Starmer waarin ze opriepen tot het invoeren van een socialmediaverbod, net zoals in Australië al van kracht is. De politici stellen in hun brief dat het aan techbedrijven is om de leeftijd van hun gebruikers te controleren. De Britse autoriteiten stellen dat ze tijdens het onderzoek reacties zullen vragen van ouders, jongeren en de maatschappij om de effectiviteit van een verbod te bepalen. Ook zal er worden gekeken of socialmediaplatforms strengere leeftijdscontroles kunnen invoeren.

Verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen zijn tegen het socialmediaverbod. Ze stellen dat het een vals gevoel van veiligheid creëert, waarbij kinderen en de gevaren voor hen naar andere online plekken zullen verhuizen. "Een socialmediaverbod is niet het antwoord. Er is een bredere en meer gerichte aanpak nodig", zo stellen ze over de risico's van social media (pdf). Afgelopen juli zijn allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk al verplicht om de leeftijd van hun gebruikers te verifiëren, wat tot een toename van het gebruik van vpn-diensten leidde.