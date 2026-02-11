Microsoft dicht zes aangevallen lekken in Word, Windows en Internet Explorer

Tijdens de patchdinsdag van februari heeft Microsoft updates uitgebracht voor zes actief aangevallen kwetsbaarheden in Word, Windows en Internet Explorer. Aanvallen vonden plaats voordat de patches beschikbaar waren. Via de beveiligingslekken kunnen aanvallers beveiligingsmaatregelen omzeilen, hun rechten verhogen en voor een denial of service zorgen.

Drie van de kwetsbaarheden vallen in de categorie 'Security Feature Bypass'. Het gaat om CVE-2026-21514 (Microsoft Word), CVE-2026-21510 (Windows Shell) en CVE-2026-21513 (Internet Explorer). De problemen werden gevonden door onderzoekers van Google en Microsoft. Via het Word-lek kan een aanvaller de bescherming tegen embedded content omzeilen, wat in het ergste geval kan leiden tot het uitvoeren van code. Een doelwit zou in dit geval wel een speciaal geprepareerd document moeten openen.

Het Windows Shell-lek maakt het mogelijk voor aanvallers om beveiligingswaarschuwingen van Windows SmartScreen en Windows Shell te omzeilen als het doelwit een malafide bestand opent. Hierdoor wordt code van de aanvaller uitgevoerd, zonder waarschuwing aan de gebruiker of zijn toestemming. Het lek in Internet Explorer is te misbruiken door het openen van malafide .lnk-bestanden. Ook hierbij worden securityfeatures van Windows omzeild wat leidt tot het uitvoeren van code.

"Hoewel IE volgens veel maatstaven al lang niet meer bestaat, is het nog steeds aanwezig op Windows-systemen en leidt het aanroepen altijd tot een kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid doet zich op dezelfde manier voor als het Shell-lek, omdat er interactie van gebruikers is vereist, maar kan leiden tot het uitvoeren van code. De bypass hier is de mogelijkheid om IE te bereiken, wat niet mogelijk zou moeten zijn", zegt Dustin Childs van securitybedrijf ZDI.

Twee andere kwetsbaarheden, in Desktop Window Manager (CVE-2026-21519) en Windows Remote Desktop Services (CVE-2026-21533), maken het allebei mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft om zijn rechten te verhogen naar die van SYSTEM. Daarmee krijgt een aanvaller volledige controle over het systeem. Deze twee problemen werden gevonden door securitybedrijf CrowdStrike en Microsoft.

Het laatste aangevallen beveiligingslek bevindt zich in de Windows Remote Access Connection Manager (CVE-2026-21525) en maakt een denial of service mogelijk. Dit probleem werd gevonden en gerapporteerd door securitybedrijf ACROS Security. Microsoft geeft geen details over de waargenomen aanvallen. Informatie over de drie aangevallen security feature bypasses is echter al publiek. Organisaties worden opgeroepen de updates zo snel mogelijk te installeren. Op de meeste systemen worden de patches automatisch geïnstalleerd.