Belgische bank biedt optie om bekende te laten kijken naar verdachte transacties

De Belgische bank KBC komt binnenkort met een optie waardoor klanten een bekende kunnen laten kijken naar verdachte transacties. Dit moet volgens de bank fraude voorkomen. De "engelbewaarder" die klanten via de KBC-app kunnen kiezen krijgt automatisch bij bepaalde verdachte transacties van de klant een melding in zijn KBC-app. De engelbewaarder kan vervolgens na contact met de klant de transactie bevestigen of annuleren.

"Klanten vertellen ons hoe moeilijk het is om te weten wat echt is en wat niet, ook klanten die zich doorgaans veilig voelen online", aldus KBC. Volgens de bank worden mensen zo overtuigend meegenomen in een verhaal dat ze zelf niet meer zien waar de feiten stoppen en de fraude begint. "Het is een vorm van fraude die daarom moeilijk te doorbreken is."

KBC stelt dat het eigen Secure4U-meldpunt zo'n duizend alerts en meldingen van verdachte transacties per dag behandelt. Bij een vermoeden van fraude zegt de bank dat het contact opneemt met klanten. "Toch zien we dat slachtoffers van human takeover vaak zo overtuigend misleid zijn dat ze steeds dieper in de fraudetunnel belanden en het dus ook steeds moeilijker wordt om het verhaal van fraudeurs nog te doorprikken."

Om van de nieuwe dienst gebruik te maken moeten klanten één vertrouwenspersoon kiezen, de engelenbewaarder. De klant moet vervolgens in de KBC-app een QR-code genereren. De vertrouwenspersoon moet deze QR-code via zijn KBC-app scannen. "Na activatie krijgt de aangestelde engelbewaarder bovenop de bestaande opvolging door Secure4U automatisch meldingen in de app bij bepaalde verdachte transacties", aldus de bank. De vertrouwenspersoon kan vervolgens na contact met de klant de overschrijving bevestigen of annuleren.

KBC is van plan om de optie later dit voorjaar te introduceren. De bank zegt het concept op aanvraag met andere banken te zullen delen. Daarnaast kijkt KBC of de engelbewaarder ook voor andere toepassingen is te gebruiken (pdf).