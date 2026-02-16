Minister: akkoord over invoering van digitale euro op zijn vroegst eind dit jaar

Een Europees akkoord over de invoering van de digitale euro kan op zijn vroegst eind dit jaar komen, zo heeft. demissionair minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De bewindsman reageerde op vragen vanuit de Tweede Kamer over de digitale euro. Eind vorig jaar meldde de Europese Centrale Bank (ECB) dat het in 2027 een test met de digitale euro wil doen, waarna in 2029 de definitieve uitrol van de munt kan volgen. Dit is echter afhankelijk van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Twee jaar geleden kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de invoering van de digitale euro. Zodra de Europese Commissie met een voorstel komt zullen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die de regeringen van de EU-landen vertegenwoordigt, met een eigen positie komen. Vervolgens zullen de organen vanuit hun ingenomen positie over het voorstel onderhandelen.

In december bereikten de EU-lidstaten een akkoord over de digitale euro. Het Europees Parlement heeft echter nog geen positie ingenomen. Het wetsvoorstel over de digitale euro moet nog worden behandeld, maar de rapporteur van het Europees Parlement zou in mei van dit jaar een standpunt over de invoering willen innemen, aldus Heinen. Aansluitend zullen de triloogonderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad onder begeleiding van de Europese Commissie plaatsvinden.

Minister Heinen voegt toe dat de duur van de onderhandelingen lastig is te voorspellen. "Het is de verwachting dat deze trilogen op zijn vroegst eind 2026 worden afgerond, in het geval dat het parlement tot een positie komt in mei", aldus de bewindsman.

Privacy

Verder beweert Heinen dat de offline digitale euro een hoger niveau van privacy zal bieden dan bestaande digitale betalingen. "Bij offline transacties zullen de betaaldienstverleners van de ontvangende en betalende partijen niet kunnen traceren wie de andere betrokken partij of persoon bij de betaling is geweest. Daarmee biedt de offline digitale euro een vergelijkbaar niveau van privacy als contant geld."

De Spaanse rapporteur Navarrete van het Europees Parlement (EP) kwam eind vorig jaar met een rapport waarin hij zich sceptisch uitlaat over het nut en noodzaak van de digitale euro (pdf). De EP-rapporteur vindt daarnaast dat er een gefaseerde en conditionele invoering van de digitale euro moet plaatsvinden. Tijdens de lancering van de digitale euro moet alleen de offline variant beschikbaar zijn.

Minister Heinen ziet een eerste uitrol met alleen de offline variant niet zitten. "Nederland heeft zich er daarnaast voor ingezet dat de digitale euro vanaf eerste uitgifte zowel online als offline beschikbaar wordt voor consumenten. Dit staat dan ook in één van de artikelen van de compromistekst", laat de bewindsman weten.