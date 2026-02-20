Nederlanders vorig jaar voor zeker 68 miljoen euro opgelicht: 'nieuwe mentaliteit nodig'

Nederlanders zijn vorig jaar voor zeker 68 miljoen euro opgelicht, zo laat de Fraudehelpdesk vandaag weten. Volgens de instantie is de druk van oplichters op de samenleving ongekend en is er een nieuwe mentaliteit nodig. Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk ruim 100.000 meldingen over fraude, tegenover 63.000 een jaar eerder. Het aantal mensen dat financiële schade als gevolg van de gemelde fraude leed steeg van 9.100 in 2024 naar meer dan 15.000 vorig jaar. Het totale schadebedrag dat bij de Fraudehelpdesk werd gerapporteerd ging van bijna 53 miljoen euro in 2024 naar ruim 68 miljoen euro in 2025.

Een groot deel van het schadebedrag deed zich voor bij mensen die het slachtoffer van beleggingsfraude werden. De Fraudehelpdesk ontving meer dan 1100 meldingen over fraude met cryptobeleggingen. Het schadebedrag bedroeg meer dan 23 miljoen euro. Niet bancaire helpdeskfraude, waarbij oplichters zich bijvoorbeeld voordoen als de helpdesk van een cryptobeurs, was vorig jaar goed voor 2400 meldingen en een schadebedrag van 2,6 miljoen euro.

De Fraudehelpdesk zag vorig jaar ook een sterke stijging met betrekking tot het frauduleus gebruik van creditcardgegevens. In 2024 werden vijfhonderd meldingen gedaan over het verstrekken van creditcardgegevens aan oplichters. Dit aantal steeg vorig jaar naar tweeduizend meldingen. De meeste slachtoffers zaten na het invullen van hun gegevens vast aan een ongewenst abonnement. In andere gevallen werden de gegevens misbruikt voor betaalmiddelfraude, waarbij zonder medeweten van de gedupeerde bedragen werden afgeschreven.

"De meldingen van 2025 laten zien dat de psychologische druk die oplichters uitoefenen structureel en ongekend is", aldus de Fraudehelpdesk. "Het onderscheid tussen echt en nep is immers steeds moeilijker te zien. Burgers en bedrijven worden overspoeld met phishingmails, nepberichten, frauduleuze telefoontjes en misleidende advertenties." De Fraudehelpdesk roept op tot een nieuwe mentaliteit, waarbij mensen leren om de psychologische druk van oplichters te weerstaan en signalen van oplichting herkennen. Bij de cijfers van de Fraudehelpdesk is het belangrijk om te melden dat meldingen en aangiften bij banken en politie niet zijn meegenomen. Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedragen kunnen dan ook veel hoger liggen.