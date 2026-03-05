Europese privacytoezichthouders doen onderzoek naar camerabrillen Meta

De Britse, Ierse en Zweedse privacytoezichthouders hebben Meta om opheldering gevraagd over de beelden die het via de eigen AI-camerabrillen verwerkt. Zweedse media kwamen vorige week met berichtgeving waarin ze beweren dat personeel dat Meta inhuurt om AI-modellen te trainen gevoelige ongeblurde beelden te zien krijgt. De berichtgeving is gebaseerd op wat Keniaanse medewerkers, die voor Meta de beelden verwerken voor AI-training, aan journalisten van Svenska Dagbladet en Göteborgs-Posten vertelden. De journalisten hebben de beelden zelf niet gezien.

Via de Meta-brillen kunnen mensen hun omgeving filmen en vragen aan Meta's AI-assistent stellen. De ingehuurde Keniaanse krachten moeten controleren of de assistent de vragen wel goed heeft beantwoord. Ook moeten ze op beelden aangeven wat er te zien is, zodat het AI-model de omgeving van gebruikers beter kan herkennen. Meta stelt dat het de gegevens naar de krachten in Kenia stuurt om de ervaring voor gebruikers te verbeteren en het hierbij maatregelen neemt om gegevens te filteren en de privacy van mensen te beschermen.

De medewerkers claimen dat ze geregeld ongeblurde en gevoelige beelden te zien krijgen. De Britse privacytoezichthouder ICO noemt de berichtgeving zorgwekkend en stelt dat bedrijven die producten uitbrengen waarmee persoonlijke data wordt verzameld hier transparant over moeten zijn waarvoor dit gebeurt en wie er toegang toe heeft. Zo moeten gebruikers ook de controle hebben over waar hun data wordt gebruikt om AI-modellen te trainen. De ICO laat tegenover The Register weten dat het Meta om meer informatie gaat vragen. Zweedse media melden dat ook de Zweedse privacytoezichthouder IMY en de Ierse privacytoezichthouder DPC om opheldering hebben gevraagd.